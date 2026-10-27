Dl Ilva, Confindustria Taranto e Federacciai promuovono il decreto

Toma chiede correttivi per tutelare le imprese dell’indotto, rivedere la soglia del fatturato per la cassa integrazione speciale e garantire i pagamenti arretrati. Gozzi esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento

“Per noi di Confindustria l’impianto del decreto è abbastanza soddisfacente”. Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, promuove l’impostazione del provvedimento sui lavoratori dell’ex Ilva, ma richiama l’attenzione del Senato sulle criticità che rischiano di penalizzare le imprese dell’indotto. Lo ha fatto nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite nona e decima, chiedendo interventi mirati per garantire la tenuta del tessuto produttivo locale.

Il primo nodo riguarda i requisiti per accedere alla cassa integrazione speciale. La norma prevede che le aziende dell’indotto abbiano realizzato con Acciaierie d’Italia oltre il 50% del proprio fatturato. Una soglia che, secondo Toma, rischia di escludere la quasi totalità delle imprese interessate. “Questo significa che il 99%, se non il 100% delle aziende, viene escluso, perché purtroppo non ha questi fatturati”, ha spiegato il presidente di Confindustria Taranto, chiedendo di eliminare il requisito oppure di abbassarlo in maniera significativa.

L’altra priorità riguarda il pagamento delle attività già svolte. Un tema che, pur non essendo contemplato direttamente dal decreto, è considerato essenziale per la sopravvivenza delle imprese. “È importante per salvaguardarle”, ha sottolineato Toma, evidenziando i seri problemi che potrebbero derivare dal mancato pagamento delle prestazioni già effettuate. La revisione della soglia di fatturato e il saldo dei crediti pregressi rappresentano, dunque, i due punti fondamentali indicati da Confindustria Taranto.

Nel corso dell’audizione, l’associazione ha inoltre chiesto di sbloccare i terreni già individuati per nuovi insediamenti produttivi. “Abbiamo fortunatamente ogni giorno richieste di nuovi insediamenti, ma non abbiamo aree da poter assegnare”, ha spiegato Toma, rimarcando la necessità di rendere disponibili gli spazi per intercettare nuove opportunità di investimento e favorire la diversificazione economica del territorio.

Il presidente di Confindustria Taranto ha affrontato anche il tema della riconversione industriale dell’ex Ilva, soffermandosi sulla realizzazione dei forni elettrici e degli impianti per la produzione di ferro preridotto (Dri). Secondo Toma, un progetto di questa portata non può essere lasciato esclusivamente all’iniziativa privata. “Non c’è un privato che può costruire forni elettrici e Dri, questo deve farlo lo Stato, o al 100% o in maggioranza”, ha affermato, ricordando che per realizzare le nuove infrastrutture sarebbero necessari almeno tre anni. Da qui l’auspicio che, nel frattempo, non venga fermata l’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Sul futuro degli impianti resta infatti attesa la decisione della Corte di Cassazione.

Un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento è arrivato anche da Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ascoltato nel corso delle audizioni parlamentari. “Noi diamo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di decreto perché ci pare organica”, ha dichiarato, sottolineando la capacità del testo di affrontare questioni diverse: dal sostegno sociale ai lavoratori ai progetti di riconversione, fino alla possibilità di mantenere in riscaldo i cowper fino alla pubblicazione della sentenza della Cassazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Gozzi non ha fornito dettagli sul progetto di Federacciai per l’acquisizione degli impianti dell’ex Ilva, con esclusione dell’area a caldo di Taranto, precisando che la procedura è ancora in corso. “Siamo in sede di gara”.