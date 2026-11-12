EcoEridiania, nessuno interessamento per Kyma Ambiente

Contattata da CosmoPolis la società smentisce la notizia diffusa questa mattina da alcuni organi di stampa. A poche ore dal consiglio comunale che dovrà trattare il tema sono diversi gli interessi che ruotano attorno all’Amiu
Non esiste alcuna possibilità, così come riportato da alcuni organi di stampa, che la società EcoEridiania posso rilevare quote azionarie di Kyma Ambiente. Per una ragione molto semplice: l’azienda in questione non si occupa della raccolta dei rifiuti.
È singolare che una notizia del genere si diffonda a poche ore dal consiglio comunale, convocato per domani, che dovrà trattare il tema concernente la società partecipata dal comune di Taranto.
Fonti di EcoEridiania, raccolte da CosmoPolis, smentiscono categoricamente questa eventualità.