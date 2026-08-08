Ecologistic Ginosa, Usb: “Necessario stemperare gli animi per perfezionare l’accordo”

Rizzo e Palmisano intervengono sulla situazione dello stabilimento, invitando a stemperare gli animi nelle relazioni tra l’azienda e l’amministrazione comunale

A qualche giorno dall’incontro tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy su Ecologistic di Ginosa, Francesco Rizzo, Esecutivo Nazionale Usb, ed Emanuele Palmisano, Usb Taranto, intervengono sulla situazione dello stabilimento, invitando a stemperare gli animi nelle relazioni tra l’azienda e l’amministrazione comunale: «Ci sembra doveroso intervenire in merito cercando di stemperare gli animi nelle relazioni tra l’azienda e l’amministrazione comunale. L’attuale situazione risulta al momento di fatto bloccata».

Secondo Rizzo e Palmisano, il nodo riguarda la disponibilità dello stabilimento e le condizioni necessarie per consentire all’azienda di programmare il proprio futuro. «Dall’ente pubblico è arrivata la manifestazione della volontà di lasciare lo stabilimento ad Ecologistic, in comodato d’uso per un decennio, ma dall’azienda si evidenzia la necessità di averne la proprietà per poter pensare ad un piano industriale a lungo termine».

Un piano industriale che, sottolineano i rappresentanti Usb, «al momento risulterebbe a rischio così come a rischio sarebbero, nel caso in cui dovesse persistere questo limbo, una novantina dei 150 dipendenti».

Per Rizzo e Palmisano «è evidente che in questo momento va fatto un importante sforzo perché venga utilizzato senso di responsabilità e dialogo al fine di superare il blocco della trattativa. L’auspicio – concludono – è quello di andare oltre le posizioni attuali e avvicinare le parti», anche in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali: «Questo in vista degli incontri fissati per l’8 settembre, tra Ministero, azienda e Sepac, e per il 15 settembre con i sindacati».