Ecosistema Urbano, Taranto scende al 94° posto: arretra la sostenibilità della città

Il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato da Il Sole 24 Ore, fotografa le performance ambientali dei capoluoghi italiani. Il piazzamento riporta l’attenzione sulle criticità legate alla vivibilità urbana

Taranto arretra nella classifica di Ecosistema Urbano e scende al 94° posto tra i capoluoghi italiani. È questo il dato che emerge dall’edizione 2026 del rapporto dedicato alle performance ambientali delle città, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e pubblicato da Il Sole 24 Ore. La graduatoria prende in esame diversi aspetti della sostenibilità urbana, attraverso indicatori che riguardano la qualità dell’aria, la gestione delle risorse idriche, i rifiuti, la mobilità e l’ambiente. Un insieme di parametri che consente di valutare quanto le città siano capaci di garantire servizi efficienti e condizioni di vita sostenibili per i cittadini.

Il piazzamento di Taranto evidenzia le difficoltà del capoluogo ionico nel percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale. La posizione in classifica rappresenta un elemento di riflessione sulle politiche urbane e sulla necessità di intervenire in maniera strutturale per migliorare la qualità degli spazi pubblici, la gestione delle risorse e i servizi legati alla mobilità.

Il quadro nazionale conferma, intanto, un divario tra i territori: le città del Nord occupano le posizioni di vertice, mentre per molti capoluoghi del Mezzogiorno il miglioramento delle prestazioni ambientali continua a rappresentare una sfida. Per Taranto, il 94° posto costituisce dunque un segnale da non sottovalutare. La sostenibilità urbana non riguarda soltanto gli indicatori statistici, ma incide direttamente sulla vita quotidiana dei residenti e sulla capacità della città di costruire un futuro più vivibile. (Fonte Sole 24Ore)