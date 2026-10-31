Embrace the future – Taranto 2036, Ferrarese: “Elaborare una visione concreta per i prossimi dieci anni”

Il Commissario: “Nessun soggetto, da solo, può cambiare il destino di una città. Insieme, invece, si possono generare opportunità che oggi sembrano irraggiungibili”

“Dieci anni per attrarre investimenti, creare lavoro e restituire alla città un futuro all’altezza delle sue potenzialità.Taranto ha dato moltissimo al Paese e per decenni è stata uno dei principali poli industriali, ma pagando un prezzo altissimo in termini ambientali, sanitari e sociali. Intere generazioni hanno vissuto il difficile equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, una condizione che non può e non deve ripetersi”.

Queste le parole all’ inizio del post di Massimo Ferrarese sui suoi canali social.



“Non possiamo dimenticare questa storia, ma non possiamo nemmeno permettere che il futuro di Taranto continui ad essere determinato dalle difficoltà del suo passato ed è arrivato il momento di aprire una nuova stagione. Embrace the Future – Taranto 2036 è un progetto civico indipendente dalla politica ed ha l’obiettivo di elaborare una visione concreta per i prossimi dieci anni.

Per costruire il futuro di Taranto, tuttavia, non bastano le risorse e le idee, ma serve soprattutto la capacità di fare sistema. Per troppo tempo, energie, competenze e opportunità sono rimaste separate, spesso frenate da divisioni e interessi particolari e ognuno ha finito per occuparsi del proprio orticello, senza riuscire a costruire una strategia comune”.

“La sfida dei prossimi dieci anni – afferma – deve essere anche quella di creare una rete stabile di collaborazione e sinergia tra istituzioni, imprese, università, professionisti, associazioni e cittadini, superando contrapposizioni e logiche individuali. Nessun soggetto, da solo, può cambiare il destino di una città. Insieme, invece, si possono generare opportunità che oggi sembrano irraggiungibili.

La priorità deve essere creare le condizioni perché nuove imprese, italiane e internazionali, scelgano il territorio di Taranto per investire, produrre, innovare e generare occupazione”.



“Per questo è necessario promuovere una legge speciale per Taranto, per mobilitare nuove risorse, semplificare le procedure e rendere il territorio competitivo per chi investe davvero. Con esperti dei vari settori siamo già al lavoro per elaborare una proposta di sistema di incentivi fiscali e contributivi, agevolazioni per gli investimenti produttivi e per l’occupazione, sostegno alla ricerca e all’innovazione e strumenti capaci di rendere Taranto più conveniente rispetto ad altri territori nei quali le imprese scelgono oggi di insediarsi. Un progetto di lungo respiro che stabilisca garanzie strutturate nel tempo, per evitare il rischio di occasionalità che si trasformino in un boomerang”. Occorre inoltre valorizzare e rafforzare gli strumenti già disponibili, a partire dalla Zona Economica Speciale unica, verificando la possibilità di introdurre ulteriori misure mirate.



“L’obiettivo – sottolinea – è costruire un vero e proprio patto per gli investimenti a Taranto, che offra alle imprese condizioni favorevoli, aree disponibili, procedure più rapide e opportunità legate a nuovi posti di lavoro e investimenti concreti. Ma fare sistema significa anche mettere in relazione le diverse vocazioni del territorio, favorire la collaborazione tra il mondo produttivo e quello della ricerca, promuovere nuove partnership e creare sinergie tra imprese, istituzioni e realtà locali. La crescita di Taranto non può essere il risultato di iniziative isolate ma deve nascere da una strategia condivisa, capace di unire risorse pubbliche e private, valorizzare le competenze esistenti e moltiplicare le opportunità. Non si tratta di chiedere privilegi, ma di costruire strumenti straordinari per una situazione straordinaria. Taranto deve diventare un territorio nel quale convenga investire, fare impresa e creare lavoro. Una nuova industria, compatibile con la salute e l’ambiente, insieme allo sviluppo dell’agroalimentare, del turismo, dell’economia del mare, della nautica e della ricerca. Salute, ambiente e riqualificazione restano condizioni fondamentali.Taranto vive una condizione di emergenza straordinaria e unica nel Paese, che richiede una risposta altrettanto straordinaria ed è arrivato il momento che l’Italia intera si assuma la responsabilità di contribuire concretamente al suo rilancio e di restituirle il futuro che merita. L’esperienza dei Giochi del Mediterraneo ha dimostrato che, quando esistono obiettivi chiari, responsabilità definite e la capacità di collaborare, Taranto sa affrontare sfide importanti. È da questa esperienza che dobbiamo ripartire, rafforzando la collaborazione e trasformando quella capacità di lavorare insieme in un metodo permanente”.

“Embrace the Future – Taranto 2036 – conclude – vuole contribuire a questo percorso con competenza, responsabilità e la volontà di superare le divisioni. Non vuole sostituirsi a nessuno, ma favorire l’incontro tra chi ha idee, capacità e volontà di contribuire al futuro della città. Meno divisioni, più collaborazione, meno interessi particolari, più bene comune, meno iniziative isolate, più capacità di fare sistema”.