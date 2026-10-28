Embrace the future – Taranto 2036″, Ferrarese: “Non è un movimento politico”

Il Commissario precisa: “Si tratta esclusivamente di un progetto civico che nasce dalla volontà di contribuire al futuro di Taranto, mettendo a disposizione della città la mia esperienza e quella di tecnici e professionisti”

“In questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate, e-mail e messaggi da parte di cittadini che, dopo aver letto il mio intervento, mi hanno contattato, direttamente o attraverso amici e conoscenti, manifestando la volontà di entrare a far parte di quello che hanno interpretato come un nuovo movimento.

Desidero ringraziare tutti per l’interesse e la fiducia dimostrati, ma ritengo necessario chiarire da subito e definitivamente la natura di questa iniziativa, per evitare qualsiasi equivoco“. Inizia così il comunicato del Commissario Massimo Ferrarese.



“Embrace the Future – Taranto 2036 – sottolinea – non è e non sarà un movimento politico, né una struttura alla quale iscriversi o aderire.

Come ho già avuto modo di precisare, non intendo fare politica e non mi candiderò ad alcuna carica.

Si tratta esclusivamente di un progetto civico che nasce dalla volontà di contribuire al futuro di Taranto, mettendo a disposizione della città la mia esperienza e quella di tecnici e professionisti.



Per realizzarlo – aggiunge – coinvolgerò un gruppo di esperti con competenze specifiche nei diversi settori strategici per lo sviluppo del territorio. Sarà un lavoro concreto di studio, analisi ed elaborazione che, nei prossimi mesi, porterà alla definizione di un documento con proposte e obiettivi per i prossimi dieci anni.

Il documento sarà quindi consegnato alle istituzioni, affinché possano valutarlo e, se lo riterranno utile, tradurre le nostre proposte in iniziative concrete per il bene della città e del territorio.”



“È questo il senso di Embrace the Future: elaborare idee, costruire proposte e metterle a disposizione delle istituzioni e quindi della comunità.

Ringrazio sinceramente tutti coloro che mi hanno scritto e chiamato, e anche chi sta cercando di contattarmi attraverso persone che mi conoscono, dimostrando di avere a cuore il futuro della nostra terra. Il loro interesse è un segnale molto positivo, ma proprio per questo è importante che siano chiare le finalità dell’iniziativa.

Non cerco assolutamente adesioni – fa sapere Ferrarese – perché non intendo intraprendere alcun percorso politico.

Voglio soltanto contribuire, attraverso un lavoro serio e qualificato, a immaginare e progettare un futuro migliore per Taranto e per il suo territorio“.