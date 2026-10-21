Emergenza abitativa, le criticità del centro storico di Taranto

di Stefano Cervellera

Delle 27.197 abitazioni del Borgo, ben 7.726 risultano vuote, pari al 28,4% del patrimonio immobiliare locale. Di fatto, quasi la metà (46%) di tutte le case dismesse dell’intero capoluogo si concentra in questo singolo distretto urbano

La questione abitativa è ormai divenuta un’emergenza sistemica: in Spagna, la casa rappresenta oggi uno dei principali problemi sociali, capace di innescare profonde tensioni politiche a causa di un divario netto tra la crescita dei redditi e l’esplosione del costo della vita.

Nell’ultimo decennio, a fronte di un aumento dei salari del 30%, i prezzi degli immobili spagnoli sono saliti dell’80% e i canoni di affitto dell’87%. Tali pressioni inflattive si ripercuotono drammaticamente anche in Italia, dove il malessere giovanile è recentemente sfociato nella “protesta delle tende”, denunciando come la trasformazione del patrimonio immobiliare da bene primario ad asset finanziario e turistico stia restringendo drasticamente l’offerta residenziale. Questo fenomeno, noto come gentrificazione, descrive il processo di imborghesimento di aree storicamente popolari e la conseguente espulsione dei residenti a basso reddito, saldandosi con il boom delle locazioni turistiche brevi.

Le ricadute di tali dinamiche sul Mezzogiorno sono particolarmente severe. In Puglia, l’emergenza casa colpisce oltre 200.000 persone, con salari stagnanti che rendono i canoni insostenibili per un terzo delle famiglie, come dimostrano le quasi 5.000 richieste di esecuzione di sfratto registrate dal Viminale per il 2025.

In questo scenario, il caso studio della città di Taranto risulta emblematico. Dall’analisi delle recenti dinamiche abitative, condotta attraverso l’elaborazione dei microdati e degli indicatori territoriali forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – con particolare riferimento alle “Basi territoriali e variabili censuarie” a livello di singola Area Socio-Censuaria (ASC) – permette di inquadrare la grave crisi strutturale che sta investendo il Sud Italia all’interno di un più ampio contesto macroeconomico europeo. Focalizzando l’indagine statistica sulla circoscrizione del Borgo e della Città Vecchia, emergono indicatori anomali che certificano un profondo decadimento. L’incrocio dei dati censuari rivela un processo di svuotamento abitativo acuto: su un totale di 100.402 abitazioni cittadine, il 16,7% risulta vuoto o occupato da non residenti.

Tuttavia, è nel cuore storico che il fenomeno assume proporzioni allarmanti: delle 27.197 abitazioni del Borgo, ben 7.726 risultano vuote, pari al 28,4% del patrimonio immobiliare locale. Di fatto, quasi la metà (46%) di tutte le case dismesse dell’intero capoluogo si concentra in questo singolo distretto urbano.

Grafico 1: Livello di Svuotamento Strutturale per Quartiere. L’elaborazione evidenzia la grave anomalia del Borgo-Città Vecchia, che sfiora il 30% di abitazioni dismesse.

Le cause di questo drastico spopolamento sono da ricercarsi principalmente nel livello di vetustà e obsolescenza del patrimonio edilizio. L’analisi delle epoche di costruzione evidenzia un blocco pressoché totale dell’edilizia residenziale nel centro storico a partire dagli anni Settanta, a fronte di un massiccio sviluppo delle zone periferiche. Mentre nel periodo compreso tra il 1946 e il 1960 il Borgo registrava il picco massimo cittadino con 530 nuovi edifici residenziali, nei decenni successivi l’attività costruttiva si è progressivamente azzerata, passando dai 119 edifici del decennio 1971-1980 ai soli 2 edifici costruiti tra il 1991 e il 2000. Nello stesso arco temporale, quartieri di più recente urbanizzazione come Talsano, Lama e San Vito hanno vissuto una vera e propria esplosione edilizia, assorbendo di fatto le famiglie in uscita dal centro storico.

Questa paralisi costruttiva prolungata ha generato un patrimonio immobiliare fermo agli standard di oltre cinquant’anni fa, rendendolo obsoleto per i residenti storici ma, parallelamente, l’unica “valvola di sfogo” economicamente accessibile per le fasce demografiche più fragili.

Grafico 2: Cronologia dello Sviluppo Edilizio Residenziale. La mappa di calore mostra il progressivo azzeramento dell’attività edilizia nel Borgo a partire dagli anni ’70.

In concomitanza con la fuga della popolazione autoctona, si osserva infatti un fortissimo accentramento della nuova immigrazione: oltre il 55% dell’intera popolazione straniera residente a Taranto si è insediata proprio tra le abitazioni vetuste del Borgo. Questa dinamica combinata di segregazione spaziale e sostituzione demografica pone l’area di fronte a un imminente rischio sociale. Qualora le attuali pressioni speculative legate al mercato turistico e agli affitti brevi dovessero improvvisamente interessare il centro storico tarantino, innescando quei processi di gentrificazione già visti in Spagna e nelle maggiori metropoli italiane, la popolazione straniera e a basso reddito lì concentrata subirebbe un’inevitabile ed espulsione. Il combinato disposto di un patrimonio immobiliare obsoleto (ma centrale e potenzialmente altamente speculativo) e di un’elevata concentrazione di povertà rischia, in definitiva, di trasformare il Borgo di Taranto nel prossimo fronte caldo dell’emergenza abitativa pugliese.