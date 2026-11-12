Emergenza rifiuti a Taranto, l’Adoc attacca: “Basta alibi, la città è al collasso”

L’associazione denuncia il degrado in diversi quartieri e punta i riflettori sulla crisi finanziaria di Kyma Ambiente. Chiesto un piano straordinario di pulizia e chiarezza sul futuro della partecipata

Cassonetti stracolmi, sacchetti abbandonati per giorni sui marciapiedi e rifiuti accumulati anche davanti alle scuole. È un quadro di forte degrado quello denunciato dall’Adoc Taranto, che punta il dito contro l’emergenza igienico-sanitaria in diversi quartieri della città.

Tra le situazioni più critiche quella nei pressi della Biblioteca civica “Pietro Acclavio”, dove, tra i cumuli di immondizia, sono state abbandonate anche carcasse di animali morti. Uno scenario che coinvolge anche l’area sottostante, in particolare i box di piazzale Bestat, dove si accumulano pneumatici dismessi, materassi, mobili distrutti e materiali di risulta provenienti da lavori edili.

A denunciare la situazione è l’Adoc Taranto, attraverso il presidente provinciale Domenico Votano, che chiama direttamente in causa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Bitetti. Per l’associazione dei consumatori, quanto sta accadendo non è più riconducibile a un’emergenza temporanea, ma rappresenta il segnale di una grave crisi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e della stessa Kyma Ambiente.

Sullo sfondo c’è la situazione finanziaria della società partecipata, gravata da oltre 43 milioni di euro di debiti e da pesanti perdite. Una condizione sulla quale è intervenuto anche il collegio dei revisori, che ha certificato lo squilibrio, mentre i lavoratori sono scesi in piazza per difendere gli stipendi e il futuro occupazionale.

“L’amministrazione Bitetti è in carica da un anno e cinque mesi: il tempo degli alibi e dello scaricabarile è abbondantemente scaduto. – tuona Domenico Votano – “I vertici di Palazzo di Città devono svegliarsi e agire subito, prima che Taranto diventi definitivamente la vergogna d’Italia. I tarantini pagano una delle TARI più alte del Paese per un servizio fantasma: a Talsano, in via Cacace, via Settembrini e davanti al plesso Tintoretto, così come a Tamburi, Paolo VI e viale Magna Grecia, i rifiuti restano per giorni. È inaccettabile che a pagare siano sempre gli stessi, ovvero cittadini e lavoratori”.

L’associazione chiede al sindaco un piano straordinario per la rimozione immediata dei rifiuti accumulati in tutti i quartieri, con priorità per scuole, mercati, ospedali e altri luoghi sensibili. Tra le richieste anche la pubblicazione di un calendario dei passaggi, così da garantire ai cittadini informazioni puntuali sul servizio.

L’Adoc sollecita inoltre piena trasparenza sulla situazione di Kyma Ambiente e sul piano di salvataggio della società, esprimendo contrarietà a qualsiasi ipotesi di aumento della TARI o di esternalizzazione del servizio senza un confronto preventivo.

Secondo l’associazione, ogni decisione sul futuro della partecipata pubblica dovrà essere discussa in Consiglio comunale, coinvolgendo lavoratori e categorie interessate e assicurando la tutela dei livelli occupazionali.

La richiesta è dunque quella di interventi immediati sul fronte della pulizia urbana e di scelte politiche chiare sul futuro della società. Per l’Adoc non c’è più spazio per le rassicurazioni: servono bonifiche e responsabilità.