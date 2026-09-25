venerdì 25 Settembre 26
CP

ENI, FIM e UILM chiedono il reintegro del lavoratore allontanato

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, la Reliquia di San Francesco d’ Assisi

CP -
È arrivato in città un frammento del cappuccio del saio che indossava il Santo In occasione dell'800°anniversario delTransito (1226-2026) del Santo, dal 25 settembre al...
Read more

Taranto appalto Eni, Fim Cisl: “La sicurezza non può essere affidata a impressioni”

CP -
Le RSU: "La sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori sono e devono rimanere una priorità assoluta. Riteniamo fondamentale che ogni intervento nei...
Read more

GAL Terre del Primitivo: da Manduria parte il tour “Radici di Futuro”

CP -
Dal 4 ottobre sarà possibile presentare le domande per accedere agli incentivi previsti dal primo bando Prende ufficialmente il via la nuova programmazione del GAL...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand