Nel corso dell’audizione in VI Commissione regionale il sindacato ha denunciato il taglio di 14,5 milioni per il porto ionico, le criticità della logistica e la necessità di investimenti per creare lavoro stabile

Il taglio dei finanziamenti nazionali destinati agli hub portuali per l’eolico offshore riaccende le preoccupazioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Le risorse complessive scendono da 78,3 a 38,3 milioni di euro, con una riduzione di 14,5 milioni per lo scalo ionico. Una decisione che rischia di rallentare la realizzazione di una delle opportunità più concrete di diversificazione produttiva per il territorio.

La questione è stata al centro dell’audizione della VI Commissione regionale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della UIL: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale UIL Taranto; Andrea Toma, segretario regionale UIL Puglia con delega all’Industria; Giuseppe Tagliente, segretario regionale; Carmelo Sasso, segretario generale UIL Trasporti Taranto; Vincenzo Maranò della UILM e Michele Venneri, RSU UILM Vestas.

“Taranto continua a perdere occasioni di sviluppo – ha dichiarato Gennaro Oliva –. Noi crediamo nella riconversione e nelle potenzialità del porto, ma bisogna capire concretamente quale futuro si intende costruire”.

Il coordinatore territoriale della UIL ha richiamato le criticità infrastrutturali dello scalo, tra sporgenti non più operativi e una logistica che procede a rilento. Da qui la preoccupazione per il definanziamento degli interventi. “I fondi sono stati tolti e oggi non ci sono. Non possiamo basarci soltanto sulle promesse di un eventuale ripristino”.

Oliva ha inoltre sollevato il tema dell’utilizzo delle risorse del Just Transition Fund. Secondo il dato richiamato nel corso dell’audizione, a Taranto sarebbe stato speso appena il 2,1% dei fondi potenzialmente disponibili. Un elemento che, secondo il sindacato, conferma la necessità di accelerare l’attuazione degli interventi previsti per accompagnare la transizione industriale.

L’attenzione si è poi spostata sulle condizioni dello stabilimento Vestas, che coinvolge circa 3.000 persone. Viabilità, segnaletica, trasporto pubblico e collegamenti con il porto sono, secondo la UIL, criticità che incidono direttamente sull’organizzazione e sulla competitività delle attività produttive. “Ci sono 3.000 persone che non hanno una strada adeguata per raggiungere il proprio posto di lavoro”, ha sottolineato Oliva. Infrastrutture e servizi diventano quindi parte integrante di una strategia industriale che deve garantire condizioni adeguate alle imprese e ai lavoratori.

Sul fronte energetico, Andrea Toma ha allargato il quadro all’intero sistema pugliese, evidenziando il divario tra capacità produttiva e ricadute industriali sul territorio. “La Puglia è la prima regione in Italia per produzione eolica, con 8.450 megawatt, ma non riesce a capitalizzare pienamente questa energia”, ha affermato.

Una parte significativa della produzione, secondo quanto evidenziato durante l’intervento, viene ceduta ad altre regioni, mentre progetti già individuati restano frenati da procedure e ritardi burocratici. Per superare queste criticità, Toma ha proposto l’apertura di un tavolo tecnico con istituzioni, imprese, parti sociali e Terna, con l’obiettivo di mettere in relazione la produzione energetica con nuovi insediamenti industriali, attività manifatturiere e opportunità occupazionali.

La UIL richiama inoltre la situazione dei porti di Taranto e Brindisi, chiedendo una strategia complessiva che consenta di trasformare l’eolico offshore in una vera filiera produttiva: dalla componentistica alle attività di assemblaggio, fino ai nuovi insediamenti industriali e ai servizi portuali.

“La transizione energetica non può essere soltanto tecnologica o ambientale – è la posizione del sindacato –. Deve generare lavoro stabile, formazione e riqualificazione professionale”.

Per la UIL Taranto, le priorità sono il ripristino delle risorse tagliate, l’accelerazione delle procedure e l’introduzione di incentivi capaci di attrarre nuovi investitori. La posta in gioco non riguarda soltanto il futuro del porto, ma la possibilità di costruire un nuovo modello di sviluppo per il territorio. Senza una politica industriale definita e investimenti concreti, il rischio è che le infrastrutture restino inutilizzate e che Taranto perda un’altra occasione di rilancio economico e occupazionale.