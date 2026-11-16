Erogazione del “Premio Covid Asl”: la soddisfazione di Perrini

Il Consigliere regionale: “Tempi certi per la prima tranche dell’80% agli operatori del 118”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero



“Esprimo soddisfazione per le risposte ottenute oggi nel corso dell’audizione in Commissione regionale Sanità sul premio covid destinato agli operatori del Sistema 118 della ASL Taranto. Agli operatori sarà corrisposto entro breve una prima tranche pari all80%. Un risultato che arriva a seguito di una lunga serie di audizioni e atti che ho promosso nel corso di questi anni per porre fine a una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto alle altre province pugliesi, dove queste spettanze sono già state liquidate da tempo”.



Lo dichiara Renato Perrini, consigliere regionale di Fratellid’Italia e vicepresidente del consiglio dopo l’audizione promossa in commissione in merito al premio Covid da assegnare agli operatori del 118 di Taranto.

​”Durante la seduta il direttore generale della Asl Taranto, Ing. Vito Bavaro e gli uffici competenti hanno comunicato che si sta finalmente provvedendo all’elaborazione dello schema di distribuzione. Il tema sarà affrontato al più presto con l’erogazione di una prima tranche pari all’80% della somma complessiva destinata, a partire da una riunione ad hoc già programmata per la giornata di mercoledì.

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Si tratta di un segnale concreto e atteso da lavoratori che, nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, hanno operato in prima linea con lo stesso rischio e lo stesso livello di esposizione dei loro colleghi del resto della regione.

Accolgo con favore questo impegno, ma la mia attenzione resterà alta: continuerò a monitorare ogni passaggio amministrativo affinché agli annunci segua rapidamente l’effettiva erogazione delle somme dovute. Questo è l’unico modo per ringraziare chi in quel periodo ha dato l’anima: io non dimentico. Perché non si è angeli nei momenti più duri per poi essere dimenticati il giorno dopo”.