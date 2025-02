Esami clinici gratuiti in piazza per i cittadini: presentato il “Villaggio della salute”

di Matteo Dusconi

Parte sabato 15 febbraio la prima edizione dell’iniziativa rivolta a tutti i cittadini: un innovativo progetto messo in campo da una squadra di farmacisti con linee guida ispirate essenzialmente al sociale e alla prevenzione

In piazza Maria Immacolata, nel corso di una intera giornata (dalle 9 alle 18) si potrà accedere, gratuitamente, ad una serie di esami clinici di grande importanza. La prevenzione può davvero fare la differenza. Ecco l’elenco degli esami previsti: Ecg, emocromo, emoglobina glicata, glicemia, moc, pannello lipidico, pressione, esame audiometrico e spirometria: sono questi gli esami fondamentali ai quali ognuno potrà sottoporsi. Tutti gli esiti saranno refertati al momento da personale specializzato, ad eccezione della spirometria che necessita di una valutazione più dettagliata. Ai partecipanti saranno consegnati in omaggio anche diversi gadget.

L’iniziativa è organizzata da farmacie Alioth, in collaborazione con Comune di Taranto, Pharmaidea, CardioOnLineEurope, Alvita, Amplifon, Towa, Avis Taranto e Bcc Banca Bari e Taranto. Sarà inoltre presente uno stand delle assicurazioni Generali, interamente dedicato alla salute.

“Molto spesso capita di trascurare o rinviare anche esami di routine che invece possono segnalare un problema più importante e permettere di ricorrere alle cure mediche in maniera tempestiva. – Afferma Valentina Capezzuto, coordinatrice delle farmacie Alioth – Volendo guardare ai dati, tra le attività erogate nelle farmacie, si evince ad esempio un trend di crescita degli elettrocardiogrammi: dal 2002 in totale sono 1.243.742. Nel mese di dicembre 2024 sono stati 252.581. Numeri legati sia alla necessità di tale referto, propedeutico al rilascio da parte del medico curante del certificato di idoneità sportiva non agonistica, ma anche fondamentale in caso di urgenze. Infatti la disponibilità di una centrale di Telecardiologia, presidiata H24 da cardiologi, consente referti in tempo reale. – Conclude – I numeri sottolineano anche un aumento annuale degli holter ricevuti: dal 2011 sono stati 332.996, generalmente cardiaci o pressori. Oltre 93mila solo l’anno scorso. Nel caso degli holter, sul campione esaminato l’anno scorso, è stato possibile diagnosticare il 10% di patologie gravi, per gli Ecg poco più del 2%.

Al progetto ha partecipato attivamente anche l’assessore ai Servizi sociali del comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. “Da parte nostra – ha detto – metteremo in campo il massimo impegno nel coinvolgimento delle famiglie fragili per farle accedere a questa opportunità”.

“Siamo felici di aver dato un contributo – ha sottolineato il presidente della Banca di Bari e Taranto, Lelio Miro – nella consapevolezza che questa iniziativa possa interpretare il ruolo e il valore della banca di prossimità”.