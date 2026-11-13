Ex Ilva, a Massafra confronto tra politica, Chiesa e imprese: “Conciliare salute e lavoro”

di Angelo Nasuto

Grande partecipazione all’incontro organizzato dalla diocesi di Castellaneta. Iaia guarda alla transizione green con i forni elettrici, mentre A.I.G.I. richiama l’emergenza occupazionale che coinvolge circa 10 mila famiglie

La questione dell’ex Ilva a Massafra suscita un richiamo incredibile: lo ha dimostrato l’incontro di ieri sera, tenutosi nella Tebaide, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico. L’iniziativa, tenutasi nell’auditorium San Leopoldo, è stata organizzata dalla diocesi di Castellaneta, che ha riunito le voci più autorevoli della politica, del mondo imprenditoriale e di quello sanitario, impegnato nella difesa dell’ambiente. Il locale, dove era allocata l’omonima parrocchia, era gremito fino all’inverosimile. Per questo, un grande merito va senza dubbio agli organizzatori, primo fra tutti il moderatore della serata, don Michele Quaranta, parroco della chiesa di San Leopoldo, il quale, con grande sagacia e puntualità, ha saputo interpellare gli esponenti chiamati a relazionare su una problematica tutt’altro che semplice.

La presenza più importante era quella del vescovo della diocesi di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi, che, con uno dei primi interventi, ha chiarito in maniera netta la questione relativa alla grave contrapposizione tra il diritto alla salute e, quindi, alla vita, e quello al lavoro. La ricomposizione di questo contrasto sarà, per l’alto prelato, il più grande successo per tutta la comunità tarantina, innegabilmente sofferente nei precedenti decenni, durante i quali l’industria dell’acciaio ha continuato a inquinare senza alcun freno.

Centrali sono state le affermazioni del deputato di Fratelli d’Italia, l’on. Dario Iaia, che ha delineato la linea del Governo centrale, a suo parere capace di accompagnare lo stabilimento siderurgico verso la transizione green, attraverso l’acquisto dei già noti forni elettrici. “Noi a Taranto – ha affermato Iaia – prima della sentenza della Cassazione, avevamo l’unica industria italiana che ancora produceva acciaio con gli altiforni. Tale produzione avviene da anni in maniera pulita e green in altri posti della penisola e faremo la stessa cosa qui. E vi assicuro che, comunque vada la gara per l’acquisto della fabbrica, con i due acquirenti attualmente presenti, ci sono i soldi per l’acquisto di questi forni elettrici”. L’esponente di FdI si è dichiarato, dunque, moderatamente ottimista.

Ma oggi parecchie famiglie, circa 10 mila, con lo spegnimento definitivo degli altiforni, rischiano di rimanere prive della propria fonte di reddito stabile. “La situazione – ha aggiunto il presidente dell’A.I.G.I., Nicola Convertino – era ed è tuttora drammatica per l’industria pesante jonica. La vera speranza è che le scialuppe di salvataggio per tutti gli operatori del settore arrivino presto, magari tra qualche mese”.

Ormai, però, l’ex ILVA era destinata a ridefinirsi, pena la sua chiusura definitiva: le evidenze medico-scientifiche e le stesse dinamiche del mercato dell’acciaio lo indicavano da tempo. Lo ha ribadito il dott. Delio Monaco, il quale ha imputato alla politica un ritardo inammissibile nell’assumere le decisioni che oggi si sono rese necessarie anche alla luce del lavoro della magistratura. Un lavoro atteso da decenni e giunto finalmente a compimento.