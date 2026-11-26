Il confronto è fissato per il 30 novembre alle 15. Sul tavolo gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legge per 4.200 lavoratori, ma restano da superare gli ostacoli legati ai requisiti di accesso e alla certificazione delle imprese

Acciaierie d’Italia, ex Ilva, ha convocato i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl per le 15 del 30 novembre per discutere dell’accesso alla cassa integrazione per le aziende dell’indotto-appalto. Cassa prevista sino a giugno per 4.200 unità dal nuovo decreto legge sull’ex Ilva che oggi é in aula al Senato.

A differenza della cassa straordinaria per i dipendenti AdI che é già operativa dall’11 novembre – AdI l’ha chiesto per un massimo di 8.622 dipendenti – quella per l’indotto-appalto non si é ancora sbloccata nonostante diverse imprese a Taranto abbiano sospeso il personale dal lavoro già da metà ottobre, ovvero dopo la fermata dell’area a caldo del siderurgico e la pubblicazione del decreto legge. Imprese e sindacati lamentano la mancata riduzione della percentuale del fatturato realizzato con AdI, oggi fissata dal decreto legge nel 50 per cento nell’ultimo biennio – e questo a prova della monocommittenza delle imprese che usufruiscono degli ammortizzatori sociali – e la mancata certificazione da parte dei commissari di AdI, gli ostacoli che stanno rendendo al momento problematico l’accesso dell’indotto-appalto.

Il 24 novembre le sigle Fim, Fiom, Uilm e Usb sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno scritto ai commissari dell’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia chiedendo appunto “un incontro urgente al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art.1 del decreto legge del 16 ottobre 2026 n.185 in merito alla corretta perimetrazione dell’indotto, con apposita certificazione da parte dei commissari straordinari, rispetto alla monocommittenza o all’influsso gestionale prevalente. Tale certificazione – dicono le sigle – si rende necessaria al fine di consentire alle imprese dell’indotto di poter accedere alla cassa integrazione in deroga ed evitare ritardi rispetto al pagamento da parte di Inps nei confronti dei lavoratori interessati”. (AGI)