Ex Ilva, Aigi e indotto annunciano: “Manifestazione davanti alla Prefettura”

L’ associazione: “La protesta nasce da una rivendicazione semplice e legittima.È il diritto delle imprese a ottenere il pagamento delle attività svolte nello stabilimento AdI di Taranto. Lavoro eseguito, prestazioni rese, fatture maturate che a oggi restano senza risposta”

Mercoledì 18 novembre, dalle ore 09.00, a oltranza, le imprese dell’indotto di Acciaierie d’Italia scenderanno in piazza. AIGI – Associazione Imprese Indotto ex-ILVA, aderente alla confederazione AEPI, annuncia nella nota, una manifestazione davanti alla Prefettura di Taranto.

“La protesta – fanno sapere – nasce da una rivendicazione semplice e legittima: il diritto delle imprese a ottenere il pagamento delle attività svolte nello stabilimento AdI di Taranto. Lavoro eseguito, prestazioni rese, fatture maturate che a oggi restano senza risposta. Senza queste risorse le imprese non sono in grado di onorare i propri impegni, a cominciare da quello più importante: gli stipendi dei lavoratori. Sono donne e uomini che vivono, insieme alle aziende per cui lavorano, una condizione di grave incertezza, resa ancora più pesante dall’approssimarsi delle festività natalizie. Tutto questo aggravato dal fatto che anche i promessi ammortizzatori sociali tardano ad arrivare e nelle migliori delle ipotesi non si vedranno pagamenti ai lavoratori prima di gennaio 2027.

Non è accettabile – sottolineano – che chi ha lavorato debba affrontare il Natale senza sapere se e quando riceverà quanto gli spetta. Le imprese – fanno sapere – chiedono ora l’intervento autorevole del Prefetto di Taranto, al quale AIGI domanda un incontro urgente per avviare un confronto concreto e trovare una soluzione rapida a una vertenza che non può più attendere.”

“Le imprese dell’indotto hanno garantito fino all’ultimo la continuità del lavoro nello stabilimento – dichiara Nicola Convertino, presidente di AIGI – ma oggi non possono più reggere il peso di crediti non pagati. Siamo davanti alla Prefettura per chiedere rispetto per il lavoro svolto e per i nostri dipendenti. Resteremo lì finché non arriveranno risposte certe.”