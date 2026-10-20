Ex Ilva, al via il confronto sugli strumenti per accompagnare i lavoratori alla pensione

La Fim-Cisl chiede di includere tutte le attività dello stabilimento e di salvaguardare i lavoratori dell’appalto. Incentivi all’esodo e isopensione saranno approfonditi in una fase successiva, mentre le misure per l’accompagnamento alla pensione confluiranno nella legge di Bilancio

Il segretario nazionale della Fim-Cisl, Valerio D’Alò, chiede di includere tutte le attività della fabbrica e di tutelare anche i lavoratori dell’appalto. Le misure saranno inserite nella legge di Bilancio, mentre per incentivi all’esodo e isopensione serviranno ulteriori approfondimenti. Si è svolto oggi al Ministero del Lavoro un incontro con le organizzazioni sindacali per avviare il confronto sui primi strumenti di accompagnamento alla pensione per i lavoratori dell’ex Ilva, con particolare riferimento alle attività considerate usuranti.

Il Ministero ha chiarito che le misure saranno inserite nella prossima legge di Bilancio e non in un apposito decreto-legge. La Fim-Cisl ha sostenuto con forza la necessità di includere nel provvedimento tutte le attività svolte all’interno dello stabilimento siderurgico, con l’obiettivo di attenuare l’impatto sociale della transizione industriale in corso.

Secondo il sindacato, nessun settore deve essere escluso, poiché ogni attività contribuisce al funzionamento di un impianto a ciclo integrale. Sarà quindi necessario approfondire quali mansioni potranno rientrare nelle misure e definire i requisiti legati all’anzianità di servizio di ciascun lavoratore.

Nel corso dell’incontro, la Fim-Cisl ha inoltre evidenziato alcune criticità del testo del decreto, chiedendo maggiori garanzie per i dipendenti delle aziende in appalto, che rischiano di restare esclusi a causa della soglia del 50%. Tra le richieste avanzate figura anche l’estensione dei LPU, già previsti per Genova nell’ambito dell’Ilva in amministrazione straordinaria, alla realtà di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda gli ulteriori strumenti di sostegno, come l’incentivo all’esodo e l’isopensione, il Ministero ha manifestato disponibilità ad approfondire le soluzioni possibili. La loro definizione sarà tuttavia rinviata a una fase successiva, per individuare il quadro normativo di riferimento e valutare le tempistiche anche in relazione all’assegnazione degli impianti. Infine, il Ministero ha confermato l’impegno a evitare ritardi nell’erogazione della cassa integrazione straordinaria qualora il pagamento venga effettuato direttamente dall’Inps.