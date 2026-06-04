Ex Ilva, ancora due incidenti sul lavoro

Gli episodi sono accaduti in Afo4 e nel reparto Agglomerato, in corso le verifiche dei casi

Due incidenti sul lavoro si sono verificati oggi nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto, l’ex Ilva. Lo riferiscono fonti sindacali. Il primo episodio è avvenuto nell’area Afo 4, dove un lavoratore di una ditta d’appalto ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra.

L’operaio è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti radiografici e per valutare l’entità delle lesioni. Un secondo incidente si è verificato nel reparto Agglomerato, in zona Omo. Secondo le prime informazioni, un mezzo appartenente a una ditta esterna si è ribaltato durante le attività operative. Nell’incidente un operaio avrebbe battuto la testa e viene sottoposto ad accertamenti sanitari per verificare le sue condizioni. Sulla dinamica dei due episodi sono in corso verifiche. (Fonte Ansa Puglia)