I voti a favore sono stati 76, gli astenuti 59, nessun voto contrario

L’Aula del Senato ha approvato, senza modifiche rispetto al testo arrivato dalla Camera, il Dl con misure in materia di giustizia, di funzionalita’ del ministero dell’Interno e di impianti di interesse strategico nazionale. I voti a favore sono stati 76, gli astenuti 59, nessun voto contrario. Come a Montecitorio, le opposizioni si sono espresse per l’astensione. Il provvedimento doveva essere convertito in legge entro il 28 novembre.

Nel decreto giustizia rientra la proroga di quattro mesi per 1.350 addetti all’ufficio per il processo, disposizioni sul tirocinio dei magistrati ordinari, degli incarichi dei magistrati ordinari e dei poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori. Una norma, in particolare, ‘autorizza – si legge nel relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato – gli organi commissariali del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, per la continuita’ operativa degli stabilimenti, ferma restando la priorita’ attribuita, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici’. ( Radiocor)