Ex Ilva, area a caldo: la Procura generale conferma la propria posizione in Cassazione

Respinte le contestazioni contenute nei controricorsi di cittadini, Regione Puglia e Codacons e nelle memorie delle parti. Oggi le Sezioni Unite Civili sono chiamate a pronunciarsi sul decreto della Corte d’Appello di Milano

“Le eccezioni e le deduzioni contenute nei controricorsi di Codacons e cittadini e nelle memorie di tutte le parti in lite, non inducono a modificare le conclusioni già rassegnate da questo Ufficio”. A sostenerlo, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione in merito all’ex Ilva, in vista dell’udienza odierna delle Sezioni Unite Civili chiamate a pronunciarsi sul decreto della Corte d’Appello di Milano che dispone la fermata dell’area a caldo.

La Procura Generale risponde con un atto depositato ieri, visionato dall’AGI, ai controricorsi presentati da cittadini di Taranto, Regione Puglia e Codacons, nonché alle memorie depositate da Ilva, Acciaierie d’Italia, cittadini e Codacons. Per la Procura Generale, “le eccezioni di inammissibilità del ricorso straordinario e di sopravvenuto difetto di interesse sono infondate. Le violazioni di legge, le censure delle quali si è chiesto l’accoglimento attengono al parametro normativo dell’accertamento, non alla valutazione delle prove. Tutti i molteplici fatti storici, pure inammissibilmente valorizzati dai controricorrenti in sede di legittimità, ove la S.C. vorrà cassare con rinvio il provvedimento impugnato, potranno essere esaminati dal giudice di merito, al quale spetterà esclusivamente di accertare in concreto la sussistenza dei pericoli gravi e rilevanti per la salute discendenti dalle emissioni dello stabilimento di Taranto”. (AGI)