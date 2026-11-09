Ex Ilva, Arvedi chiede il consenso di Taranto.Di Bello: “Si vada a referendum”

Il consigliere comunale: “Il futuro di Taranto non può essere deciso soltanto dalla politica. Siano i cittadini a scegliere attraverso un referendum consultivo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

La posizione espressa dal Gruppo Arvedi, che ha subordinato la propria offerta per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva anche all’approvazione e all’apprezzamento dei propri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle istituzioni e della comunità di Taranto, apre una questione che, secondo Mirko Di Bello, consigliere comunale e segretario provinciale del Partito Repubblicano Italiano, merita una riflessione anche sul piano della partecipazione democratica.

“Se Arvedi ritiene che il consenso della comunità tarantina rappresenti una condizione per procedere, allora, qualora la proposta dovesse concretizzarsi e il progetto fosse sottoposto alla valutazione della città, ritengo che si debba prendere in considerazione lo strumento del referendum consultivo. Una scelta di questa portata non può prescindere dalla voce dei cittadini”.

Secondo il consigliere Di Bello, il referendum rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica. Pur non sostituendo le responsabilità delle istituzioni e degli amministratori, consente alla comunità di pronunciarsi su questioni di particolare rilevanza collettiva. Difficilmente si potrebbe individuare una decisione più importante per Taranto di quella che riguarda il futuro del suo principale polo industriale, le prospettive occupazionali, la tutela della salute e la riconversione ambientale del territorio.

Di Bello conclude.

“Personalmente non avrei avuto dubbi. Se si arrivasse a chiedere il consenso della comunità su una scelta così determinante per il futuro di Taranto, promuovere un referendum consultivo sarebbe il modo più diretto per riconoscere ai cittadini il diritto di esprimere la propria volontà”.