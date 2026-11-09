Ex Ilva, Arvedi: “Offerta subordinata al consenso di istituzioni e cittadini”

“Come imprenditori italiani, siderurgici, cristiani ci siamo sentiti di fare l’offerta”

Finarvedi, la società finanziaria del gruppo Arvedi che ha presentato il proprio interesse per gli impianti ex Ilva , subordina la propria offerta all’accoglimento da parte delle istituzioni e della popolazione di Taranto. “Ci siamo sentiti come Italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta subordinata ad alcune condizioni sospensive – afferma la società in una nota – Tra queste, l’approvazione, l’accoglimento, l’apprezzamento del nostro lavoro e dei nostri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle Istituzioni e della Comunità di Taranto in assenza dei quali riteniamo non sarà possibile procedere”. (ANSA)