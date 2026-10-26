Ex Ilva, attesa per la Cassazione. Striano: “Non è uno spegnimento definitivo”

L’avvocato chiarisce la differenza tra spegnimento a caldo e a freddo. “Se la Cassazione confermerà anche uno solo dei provvedimenti su amianto e polveri sottili, si procederà con lo spegnimento a freddo”

Domani scade il termine assegnato dalla Corte d’Appello di Milano per la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, da attuare sotto la sorveglianza degli organismi di controllo ISPRA e ARPA Puglia. A richiamare l’attenzione sugli effetti del provvedimento è l’avvocato Maurizio Rizzo Striano, che invita a non confondere la sospensione della produzione con lo spegnimento degli impianti.

“Mi sembra chiarissimo. Tuttavia molti confondono detta sospensione con lo ‘spegnimento’ degli impianti”, afferma il legale, spiegando che esistono due diverse modalità di spegnimento, con conseguenze rilevanti per il futuro dello stabilimento.

“Lo spegnimento può avvenire a freddo, cioè si portano tutti i forni a temperatura ambiente. In questo caso, per riavviarli sono necessarie costose e lunghe procedure. Oppure può avvenire a caldo, cioè si ferma la produzione di coke, ghisa e acciaio, ma si tengono i forni a una temperatura elevata. In questo caso essi possono essere facilmente riportati in produzione”, precisa Rizzo Striano.

Secondo l’avvocato, l’ultimo decreto legge ha autorizzato il gestore a mantenere lo spegnimento a caldo fino al 15 dicembre, in attesa della decisione della Corte di Cassazione. “Quindi già oggi l’attività produttiva è stata sospesa e si aspetta la decisione”, sottolinea.

A determinare il futuro dell’area a caldo sarà la pronuncia della Suprema Corte sulle questioni relative all’amianto e alle polveri sottili. “Se la Cassazione annullerà il decreto della Corte d’Appello di Milano su entrambe le questioni dell’amianto e delle polveri sottili, gli impianti potranno riprendere l’attività produttiva”, spiega Rizzo Striano.

Diversamente, anche la conferma di uno solo dei provvedimenti contestati potrebbe portare allo spegnimento a freddo. “Se confermerà in tutto o anche su un solo capo, e cioè sulla rimozione dell’amianto o sull’abbattimento delle polveri sottili, si procederà ad effettuare lo spegnimento a freddo, cioè l’area a caldo a carbone sarà definitivamente chiusa perché sarebbe troppo costosa riavviarla e servirebbero tempi lunghi”, afferma il legale.

L’attenzione si concentra anche sulle possibili emissioni durante la procedura di spegnimento a caldo. “Durante la procedura di spegnimento a caldo possono verificarsi emissioni significative e sembra che in effetti ciò stia avvenendo”, sostiene Rizzo Striano.

Da qui il richiamo agli organismi di controllo, chiamati a vigilare sulla situazione e a riferire quanto sta accadendo. “ISPRA e ARPA dovranno fare rapporto di quanto sta accadendo. Ove non lo facessero violerebbero il decreto della Corte d’Appello di Milano, commettendo un’omissione grave. – Conclude Striano – Di sicuro lo faranno”.