Ex Ilva, AVS di Massafra: “Cittadini e lavoratori devono restare uniti”

di Angelo Nasuto

Il Segreterio Provinciale di Sinistra Italiana: “A Roma operano da anni costantemente per dividere la città in due parti”

“Mentre a Taranto è in corso la manifestazione dei cittadini che vogliono la fine dell’avvelenamento della loro città, Acciaierie d’Italia comunica la cassa integrazione per 8.622 lavoratori”. Così esordisce il comunicato di Sinistra Italiana – Taranto e del suo segretario provinciale Maurizio Baccaro, il quale vuole evidenziare l’intento dei Governi che si sono succeduti negli anni scorsi, che non è in realtà così benevolo: “questa realtà ci fa capire – insiste Baccaro – come a Roma operano da anni costantemente per dividere la città in due parti e mettere cittadini ed operai gli uni contro gli altri”.

Secondo la visione dell’esponente di AVS, per decenni è stata fatta questa operazione, mettendo in contrapposizione ambiente e lavoro e investendo nel solco da scavare tra la fabbrica e la città di Taranto, che da tempo è a favore di una completa riconversione dello stabilimento. Altrimenti sarebbe meglio chiuderla definitivamente, se guardiamo soprattutto al fronte ambientale.

Ma questo gioco per Baccaro non bisogna più permetterlo, perché cittadini e lavoratori devono marciare uniti per chiedere al Governo un intervento ed un grande investimento per Taranto.

“Se l’Italia – puntualizza – deve continuare a produrre acciaio deve redigere un piano industriale ed un piano energetico e stabilire dove e come farlo”. Questo piano industriale serio e compatibile con le esigenze dell’ambiente e della salute dell’uomo prevede che l’area a caldo di Taranto va chiusa in maniera definitiva e le aree inquinate vanno bonificate. “Il futuro dell’acciaio – conclude Baccaro –non può più essere causa di morte e devastazione ambientale”.