Ex Ilva, avviato lo stop degli altiforni

Dopo la pronuncia della Cassazione, entro la settimana sarà avviato lo spegnimento dei bruciatori dei Cowpers

Sono iniziate questa mattina le operazioni di spegnimento degli altiforni dell’ex Ilva di Taranto.A comunicarlo alle organizzazioni sindacali è stata l’azienda, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi di AdI in As e Ilva in As, confermando il decreto della Corte d’Appello di Milano sullo stop degli impianti dell’area a caldo, disposto in accoglimento dell’azione inibitoria promossa da undici cittadini aderenti all’associazione Genitori Tarantini. ( Ansa)