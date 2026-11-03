Ex Ilva, beffa per i lavoratori di Ambiente Svenduto: arrivano cartelle da 3mila euro

Circa 600 ex dipendenti coinvolti nella vicenda giudiziaria. CGIL e FIOM contestano le richieste di pagamento: “Non possono essere le vittime a pagare”

Ex Ilva, la vicenda giudiziaria di Ambiente Svenduto presenta il conto ai lavoratori. Per alcuni ex dipendenti dello stabilimento siderurgico sono arrivate richieste di pagamento che si aggirano sui 3mila euro. Si tratta di persone che avevano aderito come parti civili al processo celebrato a Taranto e che oggi si ritrovano a dover affrontare un’ulteriore difficoltà economica, dopo essere state coinvolte nella controversia nata dal trasferimento del procedimento a Potenza.

A portare la questione all’attenzione pubblica sono CGIL e FIOM CGIL, che contestano le modalità con cui stanno venendo applicate le disposizioni relative alle spese processuali e chiedono di conoscere i criteri alla base delle cartelle esattoriali. Il problema potrebbe riguardare circa 600 lavoratori, costituitisi parte civile nel 2014 nell’ambito dell’inchiesta che aveva acceso i riflettori sulla gestione dell’Ilva.

Per comprendere l’origine della vicenda occorre tornare alla prima fase del processo. La Corte d’Assise di Taranto, pronunciandosi in primo grado, aveva riconosciuto ai lavoratori costituiti parte civile una provvisionale di 5mila euro ciascuno, oltre a emettere condanne e disporre confische. Successivamente, la sentenza è stata annullata per incompetenza territoriale e gli atti sono stati trasferiti al Tribunale di Potenza nel settembre 2024.

Il passaggio del procedimento in un’altra sede giudiziaria ha sollevato un interrogativo sulla posizione di chi si era già costituito parte civile a Taranto. I legali dei lavoratori ritenevano che tale qualifica dovesse essere mantenuta anche nel nuovo processo, facendo leva sul principio giuridico dell’immanenza della costituzione di parte civile, senza ulteriori adempimenti.

Il gip di Potenza ha invece stabilito che le precedenti costituzioni non potessero considerarsi valide nel procedimento trasferito, poiché non erano state riproposte. Una decisione contro la quale è stato presentato ricorso alla Corte di Cassazione, denunciando l’abnormità del provvedimento.

I giudici della Suprema Corte non hanno accolto il ricorso sotto questo profilo e non hanno quindi annullato la decisione del gip. Nella pronuncia, tuttavia, hanno rilevato che il provvedimento contestato si discostava dai principi giurisprudenziali in materia di immanenza ed esclusione della parte civile, senza fornire motivazioni pienamente persuasive.

Un altro elemento richiamato dai sindacati riguarda le procure: secondo la loro ricostruzione della decisione della Cassazione, non sarebbe stato necessario conferirne di nuove davanti all’autorità giudiziaria lucana. Nonostante queste osservazioni, la pronuncia non ha modificato l’esito della decisione impugnata.

È sul versante delle conseguenze economiche che si concentra adesso la preoccupazione delle organizzazioni sindacali. Le richieste di circa 3mila euro stanno raggiungendo persone che si trovano in condizioni lavorative differenti: ci sono pensionati, dipendenti in cassa integrazione e lavoratori che hanno già perso l’occupazione.

La contestazione riguarda soprattutto il modo in cui è stato calcolato il debito. Per CGIL e FIOM, infatti, il riferimento contenuto nel provvedimento della Cassazione sarebbe a un’obbligazione solidale. Questo significherebbe che non dovrebbe essere richiesto a ogni singolo lavoratore il versamento dell’intera cifra. Se, al contrario, i circa 3mila euro venissero imputati individualmente a tutti i 600 interessati, la somma complessiva arriverebbe a circa 1,8 milioni di euro.

Per evitare che si proceda sulla base di un’interpretazione ritenuta non corretta, i sindacati hanno chiesto spiegazioni agli organismi competenti, rivolgendosi sia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia a Equitalia Giustizia. Le richieste, stando a quanto comunicato dalle organizzazioni, non avrebbero ancora ricevuto risposta.

La questione assume un peso ancora maggiore alla luce della situazione dello stabilimento siderurgico, dove i lavoratori continuano a fare i conti con l’incertezza occupazionale e con l’eventualità di un nuovo periodo di cassa integrazione legato alla fermata degli impianti.

Da qui la presa di posizione di Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, e Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. “Quei lavoratori non possono pagare, non possono essere condannati”, dichiarano i due esponenti sindacali, che definiscono l’eventuale addebito integrale delle somme a ciascun interessato “un tragico paradosso che trasformerebbe le vittime in colpevoli”.