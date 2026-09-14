Ex Ilva, Bitetti: “I lavoratori non paghino ritardi e mancate decisioni”

Il sindaco incontra una delegazione dopo lo sciopero. “Se la città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale”. Domani l’incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario Mantovano

“La città di Taranto non può essere lasciata sola e non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità di ritardi e mancate decisioni”. È il messaggio lanciato dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, al termine dell’incontro con una delegazione di lavoratori dell’indotto ex Ilva e le organizzazioni sindacali.

Il primo cittadino ha definito lo sciopero di questa mattina una “manifestazione che ci amareggia particolarmente perché tocca la dignità di padri di famiglia preoccupati di garantire il reddito ai propri cari”.

Il confronto si sposta ora a Roma. Domani, a Palazzo Chigi, è previsto un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al quale sono state convocate anche le sigle sindacali. Sul tavolo, in particolare, la questione dei licenziamenti e la richiesta di individuare una soluzione che consenta di scongiurarli.

“È la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo: se Taranto viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale”, ha sottolineato Bitetti. Il sindaco ha ribadito la necessità di avere “tempi certi” e un programma chiaro di investimenti e attività in grado di accompagnare la transizione e compensare gli “inevitabili esuberi”, sostenendo al contempo nuove economie capaci di “creare occupazione, sviluppo e serenità alla nostra comunità”.

Bitetti ha quindi espresso fiducia nel lavoro del sottosegretario Mantovano, che “ha accolto la proposta di convocare un tavolo interministeriale”. Secondo il sindaco, infatti, “il tema Taranto non può riguardare solo il Mimit, ma richiede il contributo di più ministeri per non lasciare sola la città”. Infine, il primo cittadino ha assicurato che il Comune parteciperà a “tutti gli inviti che il Governo vorrà fare”, precisando però che, al momento, “non siamo stati convocati” in rappresentanza della città.