Ex Ilva, Bitetti: “Ora bonifiche, alternative produttive e difesa dell’occupazione”

Bitetti dopo il verdetto della Cassazione: “Servono alternative economiche e produttive, Taranto non può essere lasciata sola”

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, sottolinea l’urgenza di lavorare a «alternative economiche e produttive», più volte richieste al Governo, alla luce del verdetto della Cassazione.

Secondo Bitetti, la chiusura dell’area a caldo rappresenta una condizione che non può più essere ignorata, per almeno due ragioni: mettere in sicurezza il territorio attraverso le bonifiche, evitando che gli impianti fermi si trasformino in un ulteriore rischio per la salute pubblica, e garantire risposte occupazionali agli operai diretti e dell’indotto, scongiurando un impoverimento irreversibile del territorio.

Il primo cittadino chiede quindi un segnale che vada oltre le misure previste dall’ultimo decreto, evidenziando che Taranto non può permettersi ulteriori fratture tra diritti costituzionalmente garantiti.

“Nessuno si salva da solo”, ribadisce Bitetti, sottolineando che la tutela delle condizioni ambientali e sanitarie deve procedere di pari passo con la difesa del diritto a un salario dignitoso. Da qui l’appello a chi ha responsabilità istituzionali affinché dimostri con i fatti che la città non sarà lasciata sola.