Ex Ilva, Bitetti su Arvedi: “Irrituale chiedere il consenso alla città”

Il sindaco: “La politica industriale del Paese è una competenza diretta ed esclusiva del Governo”

Il gruppo Arvedi deve ancora esplicitare la sua proposta per l’ex Ilva e Taranto già si divide. A parte l’opposizione scatenata sui social da quanti da sempre sono contrari alla fabbrica e chi in Consiglio comunale propone un referendum cittadino, suscita perplessità nel sindaco Piero Bitetti la dichiarazione di Giovanni Arvedi che subordina l’avanzamento del proprio progetto al consenso della città, istituzioni e comunità. Dichiara il sindaco al Sole 24 Ore: «Non conoscendo il contenuto della proposta progettuale presentata dal gruppo Arvedi, mi riservo qualsiasi valutazione. In ogni caso, appare alquanto irrituale che si subordini all’opinione delle istituzioni, o addirittura della comunità, un’offerta formulata ai sensi di una procedura di evidenza pubblica. Senza dimenticare che la politica industriale del Paese è una competenza diretta ed esclusiva del Governo.

Posso immaginare che questa iniziativa risponda a un’esigenza di pacificazione della quale questo territorio ha bisogno – rileva il sindaco di Taranto -, ma non mi sembra la strada giusta. Sarebbe più utile offrire al territorio un progetto realizzabile e sostenibile. E vedremo se quello di Arvedi è realmente tale».

La Regione: Governo faccia le sue scelte rapidamente

«La prima rassicurazione che chiediamo a chiunque si aggiudicherà la gara indetta dal Governo sull’impianto dell’ex Ilva, è la tutela dei lavoratori e dei livelli occupazionali, dando per scontato che qualsiasi progetto di sviluppo ci sia sul sito di Taranto sia a impatto ambientale zero – dichiara al Sole 24 Ore Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia -. Ora ci auguriamo che il Governo faccia le sue valutazioni nel più breve tempo possibile perché Taranto merita risposte e soprattutto merita una prospettiva di futuro».

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