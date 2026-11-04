Ex Ilva, Borraccino: “Chiediamo al Governo di non sottrarsi alle proprie responsabilità”

Il consigliere regionale: “La Regione farà la sua parte, come da documento unitario siglato coi sindacati due settimane fa. Adesso quindi è il momento di agire… in fretta”

Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota del consigliere regionale Borraccino

“Ci troviamo di fronte alla più grande crisi industriale della ottuagenaria storia repubblicana del Paese e l’Esecutivo non può permettersi di abbandonare a un futuro incerto migliaia di persone.

Su Taranto 9.600 dipendenti diretti ai quali si aggiungono gli operai di ILVA in AS e quelli dell’indotto, senza parlare degli altri siti produttivi liguri.

Chiediamo al Governo di non sottrarsi alle proprie responsabilità.

Questa è una vicenda che non può essere gestita soltanto con semplici ammortizzatori sociali, sia perché impoverirebbero il reddito delle famiglie e perché comporterebbero la perdita secca di unità lavorative annue.



Il Governo deve attuare concretamente gli impegni convenuti durante l’incontro coi sindacati della scorsa settimana, mettendo in campo risorse e misure straordinarie che siano in grado di accompagnare il territorio fuori dalla fase emergenziale, sostenere i lavoratori e avviare il processo di decarbonizzazione attraverso l’intervento pubblico che rappresenta l’unica soluzione in grado di garantire una vera transizione ecologica, produttiva e sociale.

Infatti la decarbonizzazione necessita di fondi pubblici, ad iniziare dalla realizzazione del DRI, indispensabile per l’installazione dei forni elettrici.



Servono inoltre risorse finanziarie per accompagnare il territorio fuori dalla fase emergenziale, evitando il collasso del tessuto produttivo ed economico.

La Regione farà la sua parte, come da documento unitario siglato coi sindacati due settimane fa.

Adesso quindi è il momento di agire… in fretta.

I lavoratori e le loro famiglie non possono più aspettare!

Occorre salvaguardare il sacrosanto e non negoziabile Diritto alla Salute.

Ma va garantito anche il Diritto al Lavoro.