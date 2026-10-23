Ex Ilva, Calderone e Bettini Federmeccanica: “Serve un piano industriale”

La ministra punta a collegare gli ammortizzatori sociali a nuove opportunità occupazionali. Il presidente Bettini chiede investimenti, tecnologia e una guida industriale per rilanciare lo stabilimento e garantire il futuro dell’acciaio italiano.

Il futuro dell’ex Ilva torna al centro del confronto tra Governo e mondo industriale, tra la necessità di tutelare i lavoratori e quella di garantire una prospettiva produttiva allo stabilimento. Da Bergamo, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha ribadito l’importanza di affiancare agli strumenti di sostegno al reddito percorsi capaci di mantenere i lavoratori legati al mondo occupazionale. Sulla stessa crisi è intervenuto Silvano Simone Bettini, presidente di Federmeccanica, che ha denunciato la scarsa attenzione del dibattito pubblico e sollecitato un progetto industriale fondato su investimenti, innovazione, sostenibilità e una guida capace di rilanciare la produzione di acciaio in Italia.

Quello sull’Ex Ilva “è un dossier molto delicato, che stiamo affrontando”, sempre tenendo “sempre bene in mente che stiamo parlando di persone, stiamo parlando di famiglie e non di numeri”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo all’assemblea dell’associazione, in corso al Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo. Il Governo, ha detto Calderone, ha costruito un percorso tenendo presente che “gli strumenti di sostegno al reddito in un contesto di crisi complessa sono necessari, ma bisogna disegnare anche un percorso che deve legare quelle persone al mondo del lavoro e non solo ed esclusivamente al sussidio”. La ministra ha invitato “tutte le aziende, prioritariamente le grandi aziende partecipate pubbliche, a venire anche al tavolo con il Governo per ragionare di quelle che possono essere forme di investimenti e insediamenti collaterali che possono sostenere anche la transizione”. Calderone ha spiegato che il Governo “ha ben presente che e’ importante continuare a produrre acciaio e produrre acciaio di qualità nel nostro Paese”, ma ha “anche presente che in questo momento lo scenario e’ reso particolarmente complesso dal fatto che non abbiamo ancora scritto la parola fine nei percorsi giudiziari che sono legati al futuro dello stabilimento e questo fa si’ che molte iniziative di aziende italiane che potrebbero essere interessate siano ancora in divenire”. In ogni caso, “certamente aspettiamo anche delle proposte”, ha spiegato, sottolineando che “e’ stato detto piu’ volte che il Governo e’ al fianco delle iniziative e delle proposte che arriveranno e fara’ la sua parte”.

Ancora, nel corso dell’assemblea, per Silvano Simone Bettini presidente di Federmeccanica, l’ex Ilva “è stata assente nel dibattito pubblico” mentre si “consumava una crisi industriale e sociale senza precedenti”. Ha continuano il numero uno: “La cosa preoccupante è che sembra non interessi a nessuno, non c’è un dibattito sui mezzi di informazione, un talk show”. Poi ha spiegato che il punto è costruire un progetto industriale: “Un impianto strategico va reso competitivo, moderno, ambientalmente sostenibile e capace di stare sul mercato. Servono capitale, tecnologia e una guida industriale. E serve anche lo Stato”, ha concluso. (Fonte Borsa Italiana)