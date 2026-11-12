Ex Ilva, cassa integrazione: chiarimenti sulle procedure e sui pagamenti ai lavoratori

Acciaierie d’Italia ha chiesto la Cigs per 8.622 dipendenti, di cui 6.800 a Taranto. Dal prossimo 11 novembre l’erogazione passerà all’Inps. Pubblicato anche il vademecum con le indicazioni per i lavoratori

Oggi i sindacati metalmeccanici hanno incontrato a Taranto Acciaierie d’Italia, ex Ilva, per fare il punto della situazione in merito alla gestione della nuova cassa integrazione e agli adempimenti che i lavoratori dovranno effettuare. Sono stati ottenuti, dicono i sindacati, “chiarimenti necessari ad evitare l’insorgere di problemi legati alla corretta e tempestiva erogazione dell’istituto dell’ammortizzatore sociale come da accordi assunti in sede ministeriale”.

Circa la cassa straordinaria, Acciaierie d’Italia, comunicano i sindacati, “ha già inviato ad Inps i codici fiscali e le coordinate Iban dei lavoratori e, entro la giornata odierna, formalizzerà l’istanza presso la direzione generale degli ammortizzatori sociali per la concessione della cassa straordinaria che decorrerà a far data dall’11 novembre. La cigs sarà corrisposta da AdI fino alla giornata del 10 novembre, mentre a partire dalla data dell’11 novembre sarà totalmente erogata da Inps”.

Acciaierie ha chiesto la cassa per 8.622 dipendenti nel gruppo, di cui 6.800 a Taranto. La cassa per ora è sino a febbraio 2027 salvo proroghe. Le coordinate bancarie degli interessati, si annuncia, “saranno inviate da AdI tramite modello UNI41 con cadenza mensile, al fine di avere sempre aggiornata l’anagrafica bancaria di ciascun lavoratore, come ad esempio in caso di modifica dell’istituto bancario. Il termine ultimo per la comunicazione del cambio delle coordinate bancarie sarà sempre l’ultimo giorno lavorativo utile del mese antecedente il pagamento delle competenze”.

È indispensabile, dicono i sindacati, “che il conto corrente di accredito sia obbligatoriamente intestato/cointestato al lavoratore e che lo stesso sia aperto presso un istituto censito dall’azienda. In caso di anomalie riscontrate, Inps comunicherà al lavoratore l’entità dell’anomalia da sanare. Nel caso in cui l’istituto di credito non sia censito, sarà necessario scaricare e compilare un modulo da far firmare all’istituto bancario e inviare tramite il portale ad Inps”. Inoltre, si specifica, “per coloro che svolgono attività lavorativa a tempo determinato full time, così come accade attualmente, non vi è corresponsione della Cigs, ma vi è il vincolo di comunicare ad AdI e ad Inps di essere percettori di altro reddito da lavoro dipendente. Per coloro che invece svolgono attività lavorativa part time o come lavoratori autonomi, ci sarà l’obbligo di comunicare ad AdI e ad Inps lo svolgimento di altra attività lavorativa e sarà lo stesso Istituto previdenziale ad effettuare le verifiche sul reddito e alla conseguente erogazione dell’ammortizzatore”.

Pignoramenti, assegni di mantenimento e cessione del quinto: “Le trattenute per i pignoramenti sono in carico ad AdI – dicono i sindacati – che provvederà al pagamento sulla base della capienza. Per il pagamento degli alimenti-assegno di mantenimento vale la stessa regola per i pignoramenti. Anche i finanziamenti-cessione del quinto in corso sono a carico di AdI, ma se il reddito si riduce di 1/3, per disposizioni di legge, la rata dovrà essere rimodulata in quanto non potrà superare il valore di 1/5 del reddito percepito. Ciò potrà determinare o lo slittamento dei termini di saldo del prestito/mutuo e la rimodulazione del piano di ammortamento, oppure il lavoratore dovrà onorare il pagamento della rimanenza della rata per proprio conto”. Ancora, per “le detrazioni e gli assegni familiari, il lavoratore dovrà comunicare ad Inps, tramite il portale, il proprio nucleo familiare per il pagamento degli assegni” mentre per “le addizionali comunali e regionali, il versamento sarà a cura di AdI”. Oggi intanto è stato pubblicato nei canali interni il vademecum preparato dall’Inps nel quale saranno indicate le varie fasi.

Circa la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), i lavoratori diretti di Acciaierie “sono iscritti d’ufficio alla piattaforma SIISL, ma sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, accedendo tramite identità digitale. Coloro che non ne sono in possesso potranno rivolgersi ai centri dell’impiego delle Regioni interessate, oltre che ai patronati”. (Fonte AGI)