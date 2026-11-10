Ex Ilva, Cigs fino a febbraio 2027

Si è svolto oggi l’incontro al ministero del Lavoro tra i Sindacati e i rappresentanti della societa’ per discutere della cassa integrazione straordinaria chiesta dall’azienda per 8.622 dipendenti, di cui 6.964 solo a Taranto

La cassa integrazione per i lavoratori di Acciaierie d’Italia in As (ex Ilva) e’ stata autorizzata fino a febbraio 2027. E’ questo, secondo quanto si apprende, l’esito dell’incontro al ministero del Lavoro tra i sindacati e i rappresentanti della societa’ per discutere della cassa integrazione straordinaria chiesta dall’azienda per 8.622 dipendenti, di cui 6.964 solo a Taranto.



Il decreto legge del Governo per i lavoratori ex Ilva e dell’indotto, in discussione davanti le commissioni Industria e Affari sociali del Senato, prevede il finanziamento degli ammortizzatori sociali fino al giugno del prossimo anno. Nel frattempo, e’ scaduta la gara per le offerte di acquisto del gruppo siderurgico, con la presentazione di due proposte da parte di Arvedi e di Jindal Steel International. (Radiocor)