Ex Ilva, Confapi: Il governo partecipi al prossimo tavolo

“Le imprese locali stanno vivendo quotidianamente le conseguenze di questa forte instabilità che rischia di compromettere la tenuta di un sistema produttivo”

La vertenza dell’ex ILVA continua a rappresentare una delle più complesse e delicate crisi industriali del Paese. L’attuale situazione – fanno sapere nella nota – caratterizzata da forti incertezze sul futuro produttivo ed occupazionale dello stabilimento di Taranto, sta generando gravissime ripercussioni non solo per i lavoratori direttamente coinvolti, ma anche per l’intero indotto e per il tessuto economico e sociale del territorio.

In questo contesto, il presidente Fabio Greco, insieme al presidente Uniontrasporti e al presidente di Unionmeccanica di CONFAPI Taranto, auspica di poter partecipare all’incontro convocato dal Governo con le organizzazioni sindacali per il prossimo 28 novembre. La richiesta – aggiungono – nasce da due esigenze fondamentali: ottenere risposte concrete sulle prospettive industriali e occupazionali, indispensabili per programmare il futuro delle imprese e salvaguardare i posti di lavoro; offrire un contributo costruttivo alla soluzione della vertenza mettendo a disposizione l’esperienza e la voce delle piccole e medie imprese che rappresentano una parte vitale dell’economia tarantina.

CONFAPI Taranto ribadisce la propria disponibilità a collaborare con tutte le parti coinvolte nella convinzione che solo attraverso un confronto inclusivo e trasparente sarà possibile individuare misure efficaci e sostenibili per il rilancio dello stabilimento siderurgico e per la tutela del territorio.