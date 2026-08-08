Ex Ilva, Confartigianato: “I nuovi progetti richiederanno anni. Lavoriamo adesso”

Paolillo dopo il Tavolo al MIMIT: “Non possiamo vivere di cassa integrazione nell’attesa dei nuovi investimenti. Artigianato e piccola impresa possono essere da subito parte della risposta occupazionale. Basta sprecare risorse in formazione che non porta al lavoro”

«Al Tavolo interministeriale del MIMIT del 5 e 6 agosto l’attenzione si è concentrata sulla cessazione dell’area a caldo e sulla tutela del reddito delle migliaia di lavoratori coinvolti. È doveroso. Ma è emerso il problema più grande: un’alternativa produttiva pronta o di prossima attivazione oggi non c’è». A sottolinearlo è il segretario generale di Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo, che, in una nota, analizza gli esiti del confronto e guarda alle prospettive del territorio. «Sono stati elencati 17 progetti, alcuni importanti. Ci auguriamo che si realizzino rapidamente, ma non ne sono stati indicati i tempi: tra un progetto e una fabbrica che produce e assume possono trascorrere anni. La crisi, invece, è già qui».

«Dopo la nostra partecipazione a Roma – evidenzia Paolillo – la domanda è: cosa facciamo adesso? Non possiamo riempire gli anni che ci separano dalle opportunità di domani di cassa integrazione e attesa: dobbiamo trasformarli in lavoro e nuova capacità produttiva». Il segretario generale di Confartigianato Taranto richiama quindi l’attenzione anche sulle conseguenze che la cessazione dell’area a caldo potrebbe avere sulle imprese dell’indotto. «Si parla giustamente della tutela dei lavoratori del siderurgico e dell’indotto. Ma la cessazione dell’area a caldo sarà uno tsunami anche per le aziende che ne dipendono. Dobbiamo tutelare anche quelle imprese e quegli imprenditori».

«Dietro ogni azienda ci sono lavoratori e famiglie, ma anche un imprenditore che ha investito e può ritrovarsi senza commesse. Anche dietro quell’imprenditore c’è una famiglia. Non avrebbe senso tutelare il lavoratore con gli ammortizzatori e lasciare morire l’impresa: servono credito, garanzie, riconversione e nuove commesse. Salvare il lavoro significa salvare anche chi lo crea». Paolillo evidenzia poi quello che definisce un «paradosso quasi tragicomico»: «Da una parte rischiamo ulteriori migliaia di cassintegrati del siderurgico; dall’altra tante piccole imprese produttive e artigiane cercano da anni maestranze che non trovano. Facciamo incontrare questi due mondi». Particolare attenzione viene dedicata alla formazione finanziata attraverso il JTF. «In questi giorni apprendiamo che oltre 4,4 milioni di euro del JTF Taranto finanzieranno altri sette percorsi, tra cui due per acconciatori e uno per estetisti. Sono mestieri che Confartigianato rappresenta e conosce bene. Per questo sappiamo quanto sia già ampia la presenza di operatori qualificati e che non sono questi i settori nei quali le nostre imprese segnalano le maggiori carenze di personale».

Da qui alcune domande: «È questa la diversificazione economica da costruire con le risorse straordinarie del JTF? Quale analisi dei fabbisogni occupazionali ha indicato queste figure? Quante imprese le richiedono e quanti lavoratori potranno realmente assorbire? A Confartigianato nessuno lo ha chiesto». Secondo Paolillo, lo stesso ragionamento deve essere applicato alla formazione destinata ai cassintegrati. «Il metodo appare rovesciato se si forma senza aver prima individuato imprese, posti di lavoro e professionalità richieste. La formazione non può finire per diventare soltanto un’integrazione al reddito durante la cassa integrazione: deve portare concretamente il lavoratore verso un nuovo lavoro. Altrimenti rischiamo di sprecare risorse della transizione senza fare transizione». «Abbiamo convenuto più volte con l’assessore regionale al Lavoro su un principio: prima individuiamo il lavoro e le imprese che hanno bisogno di personale, poi costruiamo la formazione. Non il contrario, come troppo spesso è avvenuto in passato. La vera riqualificazione si fa anche sul campo, nel laboratorio e nel capannone dell’impresa che deve assumere».

Da qui la proposta di Confartigianato: «Un Piano straordinario di assorbimento e riqualificazione degli esuberi nella piccola impresa e nell’artigianato». Paolillo propone quindi «un serio censimento dei fabbisogni delle imprese e, parallelamente, una profilazione dei lavoratori coinvolti: competenze, esperienze, professionalità».

«Incrociamo domanda e offerta: quanti possono essere assunti subito e quanti dopo una riqualificazione mirata? Potremmo scoprire molte più opportunità di quanto immaginiamo». La proposta, aggiunge, è quella di costruire «con Governo e parti sociali un meccanismo pluriennale che utilizzi risorse destinate ad ammortizzatori, contribuzione e riqualificazione per sostenere le imprese che li assumono stabilmente. Trasformiamo il costo di un posto perso nell’investimento necessario a costruire un nuovo posto di lavoro. Il lavoratore passerebbe dalla cassa integrazione a uno stipendio, acquisendo sul campo nuove competenze; l’impresa troverebbe le maestranze per crescere. Risorse pubbliche spese bene due volte: per ricollocare lavoratori e rafforzare imprese».

Per Paolillo, però, alla risposta immediata deve affiancarsi «un cambio di modello»: «Tra le ipotesi prevalgono i grandi insediamenti industriali, mentre artigianato, piccola impresa produttiva e autoimprenditorialità restano sostanzialmente assenti. Taranto, con circa 180 mila abitanti, conta poco più di 1.700 imprese artigiane sulle circa 7.800 della provincia e ha continuato a pensarsi attraverso la grande fabbrica. Imparare un mestiere, diventare artigiano, trasformare un talento in impresa sono stati troppo spesso considerati alternative minori. Quel modello oggi mostra tutta la sua fragilità».

Questo, precisa, «non significa rinunciare all’acciaio né all’industria». «Si proceda rapidamente con il forno elettrico e si faccia tutto il possibile perché i 17 progetti diventino investimenti reali. Ma un territorio è più forte quando non dipende da pochi grandi soggetti». Per Confartigianato occorre quindi affiancare ai grandi investimenti «un grande piano di insediamenti artigianali e di piccola impresa produttiva, a partire dal capoluogo: aree moderne, attrezzate e accessibili, dove sia semplice insediarsi, investire, produrre e assumere. Agevolazioni, spazi, credito e garanzie siano legati alla creazione di occupazione stabile. Servono inoltre piani per l’autoimprenditorialità, per trasformare competenze e capacità in nuove imprese e sostenere la crescita di quelle esistenti».

E alla domanda se questa strada possa contribuire a risolvere anche il problema dell’ex Ilva, Paolillo risponde: «Una parte sì. È una strada che funziona da decenni in tante realtà italiane: strumenti semplici che possono costare meno delle ingenti risorse necessarie per finanziare l’emergenza senza creare nuovo lavoro». La conclusione guarda dunque a un modello economico più diversificato: «Non dobbiamo scegliere tra grande e piccola impresa. Dobbiamo costruire un sistema nel quale entrambe producano lavoro. Mentre aspettiamo le fabbriche di domani, cominciamo a costruire lavoro con le imprese che abbiamo oggi e con quelle che possiamo far nascere da subito».