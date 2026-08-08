sabato 8 Agosto 26
CP

Ex Ilva, Confartigianato: “I nuovi progetti richiederanno anni. Lavoriamo adesso”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Spiliopoulos: «Non è più il momento di decidere quale Ilva verrà dopo l’Ilva»

CP -
Pubblichiamo integralmente la nota di Gladys Spiliopoulos ESG Specialist di Tracce Aps Le notizie che in questi giorni ruotano intorno all’ex Ilva sembrano appartenere a...
Read more

Taranto, fuochi d’artificio per strada: arrestato dopo i video sui social

CP -
Denunciato un 43enne presunto responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose Una batteria di fuochi d'artificio accesa in piena strada, tra auto in transito...
Read more

Ex Ilva, Casartigiani: «La fermata area a caldo non fermi Taranto. Ora misure straordinarie e una nuova politica industriale»

CP -
È il messaggio portato da Casartigiani al vertice sul futuro dell’ex Ilva, svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand