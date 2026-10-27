Ex Ilva, Confartigianato Taranto chiede sgravi più lunghi e incentivi estesi all’indotto

Il segretario Paolillo commenta il decreto-legge sull’ex Ilva che prevede contributi fino a 20mila euro e sgravi contributivi per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria

Il successo della misura non si misurerà dagli incentivi previsti: si misurerà dai lavoratori che riusciranno a trovare una nuova occupazione stabile”. Lo sottolinea Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Imprese Taranto, commentando il decreto-legge sull’ex Ilva che prevede contributi fino a 20mila euro e sgravi contributivi per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. “È una strada che Confartigianato Taranto aveva indicato al Governo prima del decreto.

Ne siamo soddisfatti”, afferma Paolillo, ricordando la proposta presentata a settembre al Ministero del Lavoro. Ora, aggiunge, “bisogna farlo funzionare”. L’associazione chiede alla Regione Puglia di attivare subito Arpal per incrociare competenze e aspirazioni dei lavoratori con le richieste delle imprese, verificando contratti, retribuzioni e formazione. L’obiettivo è una prima ricognizione entro 60 giorni. “Da una parte lavoratori preoccupati per il proprio futuro, con competenze ed esperienze importanti; dall’altra imprese artigiane che faticano a trovare manutentori, saldatori, elettricisti, meccanici e impiantisti. Mettiamo finalmente in contatto questi due mondi”, sollecita Paolillo. Al Parlamento viene chiesto di portare da due a quattro anni l’esonero contributivo, oggi fino a 8mila euro annui, in linea con l’obbligo di mantenere il lavoratore per almeno 48 mesi.

Confartigianato propone inoltre di anticipare una quota del contributo e di estendere l’incentivo alle aziende dell’indotto. “La cassa integrazione resta indispensabile per proteggere le famiglie. Ma non possiamo limitarci ad accompagnare la crisi: occorre investire anche nel lavoro che possiamo creare”, conclude Paolillo. (Fonte Ansa Puglia)