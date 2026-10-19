Ex Ilva, confronto sulla nuova Cigs dopo il 27 ottobre

Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria attenderà l’incontro tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi prima di convocare le parti. Nel frattempo resteranno in vigore le condizioni attuali, con l’ammortizzatore autorizzato fino al 28 febbraio 2027

Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria convocherà le parti sulla nuova richiesta di cassa integrazione straordinaria solo dopo il 27 ottobre, giorno dell’incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e i sindacati. Lo precisa l’azienda in una nota diffusa oggi, chiarendo che, nel frattempo, saranno rispettati i numeri e le condizioni già autorizzati.

“AdI in As si atterrà pertanto al rispetto dei numeri e delle condizioni attualmente previste nel decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, si legge nella comunicazione, che autorizza la fruizione della Cigs fino al 28 febbraio 2027.

La precisazione arriva dopo l’avvio della procedura per ampliare da 4.450 a un massimo di 8.622 il numero dei dipendenti coinvolti nell’ammortizzatore sociale. La richiesta, presentata dai commissari il 14 ottobre, riguarda tutti gli stabilimenti del gruppo, da Taranto a Genova e Novi Ligure, oltre agli altri siti produttivi.

A Taranto la misura potrebbe interessare fino a 6.964 lavoratori su 7.875 dipendenti; a Genova 870 su 917, a Novi Ligure 515 su 542 e a Milano 117 su 127. Su un organico complessivo di 9.626 persone, l’azienda prevede di mantenere in servizio 1.004 lavoratori per garantire la custodia degli impianti e gli adempimenti amministrativi e ambientali.

Domani è attesa l’udienza in Cassazione sul fermo dell’area a caldo. Il 27 ottobre è la data in cui è fissato l’incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e le organizzazioni sindacali, ricorda la nota di AdI in As, “per discutere della situazione aziendale e dei riflessi della stessa sui livelli occupazionali”. (Ansa)