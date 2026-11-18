La Fim Cisl segnala una partecipazione massiccia e chiede di mantenere alta l’attenzione sulla vertenza. I sindacati attendono la convocazione a Palazzo Chigi per garanzie sul futuro industriale e occupazionale e aggiornamenti sulle offerte di Arvedi e Jindal

Prosegue il programma di assemblee sindacali all’interno di Acciaierie d’Italia.

Oggi si è svolto il secondo confronto in fabbrica con i lavoratori, dopo l’incontro al ministero del Lavoro sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di AdI in amministrazione straordinaria, conclusosi senza un accordo: “Discutiamo con i lavoratori delle difficoltà legate alla vertenza.

La massiccia partecipazione testimonia la crescente tensione sociale e l’importanza di far sentire la nostra voce”, riferisce la Fim Cisl, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi della crisi. “È fondamentale rimanere informati su ogni sviluppo”, aggiunge il sindacato, che ha programmato le assemblee fino a domani presso il Consiglio di Fabbrica. Intanto le organizzazioni sindacali attendono una nuova convocazione del governo a Palazzo Chigi. Al tavolo chiedono garanzie sul futuro industriale e occupazionale del gruppo siderurgico e aggiornamenti sulle offerte presentate da Arvedi e Jindal ai commissari. (Fonte Ansa Puglia)