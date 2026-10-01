Ex Ilva : dal 6 ottobre al via esame del decreto al Senato

Il provvedimento sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico approda in Aula dopo il via libera della conferenza dei capigruppo

La prossima settimana, da martedì 6 ottobre, l’aula del Senato avvierà l’esame del decreto sull’ex Ilva (‘continuità operativa impianti di interesse strategico’, è la dicitura ufficiale). E’ quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo e riferito in aula dal vicepresidente Gian Marco Centinaio.

Successivamente è prevista la delega in materia farmaceutica e i disegni di legge sul registro di dispositivi medici impiantabili e sulla Giornata del riciclo della carta. (ANSA)