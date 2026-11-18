I commissari straordinari hanno chiesto precisazioni sulle offerte condizionate presentate da Arvedi e Jindal Steel International. Le risposte sono attese entro la prossima settimana, poi toccherà agli advisor esaminare le proposte

“A valle delle offerte presentate (da Arvedi e Jindal Steel International, ndr) che sono offerte condizionate, nel senso che presentano alcune condizioni anche rilevanti, e’ stato chiesto da parte degli organi commissariali agli offerenti di formulare delle precisazioni. Il termine che era stato dato in due settimane scade la settimana prossima. Quindi dalla prossima settimana l’iter prevede queste risposte da parte dei potenziali acquirenti e a valle di questo ci sara’ un esame con gli advisor che esaminano le offerte, sia sotto il profilo legale che sotto il profilo tecnico, dopodiche’ verranno riportato le indicazioni al ministero dell’Industria, che e’ il nostro ministero di vigilanza, per l’assunzione delle decisioni sull’iter successivo”. Cosi’ il commissario straordinario Ilva, Alessandro Danovi, nel corso dell’audizione convocata dalla commissione Attivita’ produttive della Camera sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto. (Radiocor)