Ex Ilva, Decaro: “Chiediamo lo stop ai licenziamenti anche per l’ indotto”

Il governatore: “Proponiamo fondo statale per le politiche attive ed estensione incentivi alle assunzioni”

“Noi chiedevamo una legge speciale,

questo è un decreto per Taranto e per l’Ilva e riteniamo che debbano trovare posto alcuni punti che erano stati indicati per l’agenda Taranto. Nello specifico, riteniamo necessario istituire un fondo statale dedicato alle politiche attive per la riqualificazione e la ricollocazione, e parliamo di un numero elevatissimo di persone, circa 20mila persone tra dipendenti diretti e indiretti.

Chiediamo inoltre che sia inserito lo stop ai licenziamenti collettivi anche per l’indotto fino al 30 giugno

2027 e proponiamo incentivi alle assunzioni estese anche all’indotto”. Sono alcune delle proposte avanzate dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro riguardo il decreto del governo riguardo l’ex Ilva.



Decaro ha specificato che “abbiamo la necessità di verificare che chi ha preso l’impegno di assumere il personale lo faccia davvero”. Inoltre, per quanto riguarda la governance e il rilancio industriale, “riteniamo che il commissario straordinario debba essere nominato subito, magari con un intesa, prima della raccolta delle manifestazioni d’interesse e non dopo il piano degli investimenti. ( Ansa)