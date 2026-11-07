Ex Ilva, Decaro: “Taranto ha bisogno di una siderurgia green e senza rischi per la salute”

Il presidente della Regione Puglia sollecita il Governo a puntare sulla decarbonizzazione e ad attrarre nuovi investimenti. “I dati epidemiologici della città sono preoccupanti, servono agevolazioni per le imprese”

“Ci aspettiamo, in questa interlocuzione costante con il Governo, che si possa procedere con una nuova azienda green che non inquini, che non metta in crisi la salute dei cittadini di Taranto, dove i dati epidemiologici che ho dato più volte sono preoccupanti, perché abbiamo tra il 10 e 20% in più rispetto al resto della Puglia di malattie cardiovascolari, malattie polmonari, tumori al polmone e quindi chiediamo che ci sia un investimento green per la siderurgia e ci siano anche altre aziende che devono essere attratte”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenendo alla convention della lista regionale ‘Prossima’, a Bari.



“Chiediamo – ha insistito -, in quella legge che avevamo chiesto per Taranto e che è diventato un decreto, che si possano inserire anche agevolazioni maggiori rispetto a quelle che diamo alle aziende nel resto d’Italia per rendere il territorio di Taranto più attrattivo per gli investimenti nazionali”. (Fonte Ansa Puglia)