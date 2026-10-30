Ex Ilva, De Luca: “La salute è una priorità ma abbiamo bisogno dell’ acciaio”

Il sindaco di Salerno dai suoi canali social: “La Chiusura dell’ area a caldo e una vergogna nazionale. Non possiamo rinunciare all’ industria”

Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno ha espresso le sue considerazioni sulla chiusura dell’ area a caldo dello stabilimento siderurgico tarantino.

“La tutela della salute dei cittadini – sottolinea il sindaco -deve essere garantita, ma senza sacrificare la capacità industriale dell’Italia”.

Nella trasmissione settimanale in onda sui suoi canali social, afferma:

”La chiusura dell’area a caldo dell’Ilva è una vergogna nazionale. L’Italia ha bisogno di produrre acciaio.”

La situazione attuale si ripercuote su tutta l’ Italia, l’ acciaio per l’ ex Governatore della regione Campania è fondamentale. Abbiamo bisogno dell’acciaio”.



“Il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica devono rappresentare condizioni irrinunciabili per qualsiasi attività industriale. Non devono però essere la rinuncia alla produzione siderurgica, ma la realizzazione di impianti sicuri e dotati di tecnologie adeguate, capaci di garantire continuità produttiva nel rispetto delle esigenze ambientali”.