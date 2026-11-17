Lo prevede un emendamento dei relatori Paola Mancini (FdI) e Dario damiani (FI) in discussione nelle commissioni Industria e Affari Sociali del Senato

Estendere alla “Regione territorialmente competente” la prevista informativa da parte dei datori di lavoro dell’indotto ex Ilva ai sindacati sulle cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dell’entita’ e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati. L’informativa e’ collegata alla domanda all’Inps di accesso al trattamento di integrazione al reddito. Lo prevede un emendamento dei relatori Paola Mancini (FdI) e Dario damiani (FI) al Dl sulla ex Ilva in discussione nelle commissioni Industria e Affari Sociali del Senato. L’obiettivo e’ quello di garantire il coinvolgimento della Regione in modo da assicurare la velocita’ della procedura. Lo stesso emendamento esplicita inoltre la facolta’ per i lavoratori di rivolgersi ai centri per l’impiego territorialmente competenti per il supporto alle attivita’ procedurali legate alla iscrizione alla piattaforma Siisl. Verra’ ora fissato nelle Commissioni un termine per presentare sub-emendamenti.

Il termine per presentare sub-emendamenti e’ stato fissato alle 18 di oggi.

Nel frattempo, la presidenza ha dichiarato improponibili 12 emendamenti.

Le due Commissioni si riuniscono anche domani ma l’avvio delle votazioni e’ atteso nella seduta di giovedi’.

(Radiocor)