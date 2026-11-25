Diverse le modifiche apportate durante l’esame nelle Commissioni

Fra le novita’ c’e’ (con un emendamento dei relatori) l’estensione alla “Regione territorialmente competente” dell’informativa dei datori di lavoro dell’indotto ex Ilva ai sindacati, collegata alla domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito e la previsione della facolta’ per i lavoratori di rivolgersi ai centri per l’impiego territorialmente competenti per il supporto alle attivita’ procedurali legate alla iscrizione alla piattaforma Siisl.

Inoltre, con un altro emendamento, si prevede che la certificazione per la corretta perimetrazione dell’indotto dovra’ indicare “specifica delle unita’ produttive presso cui operano i lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione dell’attivita’”. Ok anche a due proposte analoghe a firma FdI e Lega che abbassano da 10 milioni a un milione la soglia degli investimenti per la reindustrializzazione delle aree ex Ilva a Taranto. Inoltre, gli stessi emendamenti aggiungono che il Commissario straordinario per la reindustrializzazione puo’ “promuovere la definizione di accordi per lo sviluppo territoriale delle aree, coinvolgendo le amministrazioni statali competenti, la Regione24 Puglia e gli altri enti locali interessati, sentite le parti sociali e il gestore dello stabilimento”.

Si e’ conclusa in Aula la discussione generale. Le votazioni degli emendamenti e il voto sul provvedimento si svolgeranno domani.

Dopo il voto del Senato, il provvedimento dovra’ passare all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 15 dicembre. ( Radiocor)