Ex Ilva, due offerte da Arvedi e Jindal. Assente Federacciai

Prima partecipazione del gruppo cremonese alla gara per gli asset industriali di Taranto. Il colosso indiano rilancia il proprio interesse, mentre si sfila la cordata degli acciaieri italiani

Arvedi e Jindal, Italia e India, sono le due offerte pervenute entro la scorsa mezzanotte per l’acquisizione degli asset industriali di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva. Lo apprende AGI. Non ci sono né Federacciai, con la cordata degli acciaieri italiani, né il fondo americano Flacks Group. Le offerte di Arvedi e Jindal sono state trasmesse a Project Sider, l’advisor dei commissari di Acciaierie d’Italia.

La novità di rilievo è la presenza di Arvedi che, con gli impianti di Cremona e di Terni, dove produce rispettivamente laminati piani, come quelli che produceva Taranto prima della definitiva fermata dell’area a caldo, e acciai speciali, é uno dei big della siderurgia italiana. Benché dal 2024 ad oggi ci siano state tre gare per vendere l’ex Ilva, a parte l’attuale, le due precedenti si sono tenute a gennaio e a settembre 2025, Arvedi non é mai sceso in campo prima di oggi.

Non ha nemmeno presentato una manifestazione di interesse per le due gare precedenti. Invece stavolta Arvedi era inizialmente nella cordata di Federacciai, quella costituitasi a metà agosto scorso, solo che, a quanto pare, avrebbe partecipato solo ad una call, la prima, degli acciaieri.

Il gruppo Arvedi, si legge sul sito aziendale, conta 6.400 dipendenti, produce e trasforma oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici, di cui oltre 3,3 da forno elettrico a Cremona, ed ha un fatturato consolidato di circa 6 miliardi di euro. Si può ipotizzare che Arvedi punti a installare a Taranto dei nuovi forni elettrici e riprendere così su nuove basi la produzione di acciaio dopo che AdI, adempiendo al decreto della Corte d’Appello di Milano, recentemente confermato dalla Cassazione, ha dovuto spegnere cokerie, altiforni e acciaierie e altri impianti collegati dell’area a caldo poiché ritenuti inquinanti dall’autorità giudiziaria a causa delle polveri sottili e dell’amianto presente nei cowpers degli altiforni.

Jindal Steel International è invece un gruppo indiano che fa capo a Naveen Jindal e non a Sajian, a sua volta impegnato nell’operazione Piombino. Lo scorso 10 aprile il gruppo è stato a Taranto con una delegazione di una quindicina di persone guidata dallo stesso Naveen e dal figlio Venkatesch. É avvenuto anche un incontro a Palazzo di Città con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, mentre in fabbrica gli indiani visitarono l’altoforno 2, l’acciaieria 2, il decapaggio, i laminatoi e i parchi minerali.

Jindal Steel International aveva già partecipato al primo bando di gara per AdI, quello lanciato a fine luglio 2024 e conclusosi a gennaio 2025. Non andata a buon fine questa operazione, Jindal si defilò per cercare di prendere la tedesca ThyssenKrupp. Ma anche qui non é riuscito nell’impresa, per cui è tornato sull’ex Ilva riproponendo il suo interesse a margine di una visita che il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha effettuato in India diversi mesi fa.

Con la nuova partecipazione, Jindal ha proposto di acquisire l’area di laminazione e di prendere in locazione quella a caldo. Poi dopo il decreto del 27 luglio della Corte d’Appello di Milano, quello sullo stop dell’area a caldo, Jindal ha rivisto ancora la sua offerta, dicendosi disponibile a prendere sia l’area di laminazione che quella a caldo, decidendo poi cosa fare di quest’ultima. Nei piani iniziali, Jindal ha proposto la costruzione di un forno elettrico a Taranto da 2 milioni di tonnellate e l’importazione dall’Oman, dove é presente, di 4 milioni di tonnellate di bramme.

In questo modo Jindal sarebbe arrivato al massimo consentito dall’Autorizzazione integrata ambientale per la produzione di Taranto: 6 milioni di tonnellate l’anno. Se Jindal prendesse l’ex Ilva, il gruppo indiano sbarcherebbe in Europa, dove non ha alcuna fabbrica. Ora i commissari di AdI dovranno valutare le due offerte pervenute, e due furono anche la penultima volta, entrambe americane: Bedrock e Flacks Group insieme a Steel Business Europe, ma é evidente che la presenza di Arvedi potrebbe eventualmente dare un’intonazione decisamente italiana a questa nuova gara. Di Arvedi potrebbe essere in qualche modo partner lo Stato, ma non sarebbero escluse altre presenze private.

Inoltre, come era nelle previsioni della vigilia, non è arrivata alcuna offerta dagli acciaieri italiani e da Federacciai. In mattinata, dopo l’ufficializzazione dei gruppi che si sono presentati, la federazione di categoria dovrebbe spiegare le ragioni del suo disimpegno. Che riguardano tra l’altro l’onerosità dell’investimento, il suo ritorno a tempi lunghi e i costi dell’energia. Già giorni fa si era detto che gli acciaieri italiani non ci sarebbero stati, ma poi il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, si affrettò a precisare che si trattava solo di indiscrezioni mediatiche e che gli acciaieri italiani non avevano ancora deciso nulla.

Questa cordata, comprensiva di 14-15 nomi, aveva dichiarato di puntare solo all’area di laminazione ed aveva anche chiesto e ottenuto una proroga della gara, che inizialmente doveva chiudersi il 15 ottobre. Questo maggior lasso di tempo doveva servire a preparare l’offerta. Nell’attività di ricognizione su AdI, la cordata nazionale si è avvalsa della consulenza industriale di Boston Consulting e di quella legale dello studio Gianni Origoni e partners (GOP in sigla). È possibile che pur avendo deciso di non partecipare alla gara già la scorsa settimana, gli acciaieri abbiano poi frenato sull’ufficializzazione del loro disimpegno, che pure era filtrato, per non ledere la stessa gara sotto il profilo legale.

In quanto all’americano Flacks, ieri sera ha comunicato la non partecipazione puntualizzando che avrebbe aggiornato l’offerta solo dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni. Qualche giorno fa Flacks aveva detto di essere ancora interessato all’ex Ilva ma di avere bisogno di un prestito dallo Stato di almeno un miliardo. (AGI)