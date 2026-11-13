Ex Ilva, Ferrarese: “Per Taranto serve una legge speciale, basta divisioni”

Il Commissario dei Giochi del Mediterraneo interviene sui social: “Ambiente, salute e lavoro richiedono strumenti straordinari”. L’esperienza dei Giochi come esempio per superare le contrapposizioni e costruire una strategia condivisa

Una crisi unica in Europa per complessità e gravità, che intreccia ambiente, salute, lavoro e futuro industriale. Il Commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese richiama la necessità di una strategia condivisa, decisioni chiare, risorse certe e tempi definiti, prendendo come esempio l’esperienza dei Giochi. La crisi dell’ex ILVA e, più in generale, la situazione di Taranto richiedono interventi straordinari, una legge speciale e il superamento delle divisioni politiche. È questa la posizione espressa da Ferrarese, attraverso un intervento pubblicato sui propri canali social, nel quale ha voluto rispondere alle numerose richieste di un’opinione sul momento che sta attraversando il territorio ionico.

Ferrarese definisce quella di Taranto una situazione “unica in Europa per complessità e gravità”, nella quale ambiente, salute, lavoro e futuro industriale si intrecciano in un’emergenza che, a suo giudizio, non può più essere affrontata attraverso gli strumenti ordinari della politica e dell’amministrazione.

Da qui la richiesta di una legge speciale, capace di affrontare e risolvere definitivamente una crisi che si trascina ormai da troppo tempo. Per il Commissario, è arrivato il momento di accantonare le contrapposizioni e concentrarsi su un unico obiettivo: individuare una soluzione definitiva attraverso decisioni chiare, risorse certe, tempi definiti e responsabilità precise.

Nel suo ragionamento assume particolare rilievo l’esperienza maturata alla guida dell’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Ferrarese ricorda come le contrapposizioni politiche abbiano creato numerose difficoltà al percorso della manifestazione, rallentando un progetto strategico per il territorio. La sua realizzazione, sottolinea, è stata possibile grazie alla determinazione nel perseguire l’obiettivo, alle risorse stanziate dal Governo e, soprattutto, al progressivo superamento di quel clima di contrapposizione che aveva condizionato il lavoro: “Solo mettendo da parte le divisioni, il progetto ha ricevuto un impulso decisivo” evidenzia Ferrarese, indicando proprio questa esperienza come una lezione che Taranto non può permettersi di ignorare.

Di fronte a una crisi di tale portata, secondo il Commissario, non servono nuove contrapposizioni, pregiudizi o veti preventivi. Occorre, invece, la capacità di rimettere in discussione tutto ciò che fino a oggi è stato considerato inevitabile, senza escludere a priori alcuna soluzione.

Il richiamo finale è rivolto a tutte le componenti del territorio: istituzioni, forze politiche, parti sociali e mondo produttivo. La salute dei cittadini, il lavoro e il futuro di un’intera comunità, sostiene Ferrarese, non possono restare ostaggio delle divisioni, ma richiedono una responsabilità collettiva e il coraggio di costruire una strategia condivisa.

Un messaggio che si chiude con una posizione netta: “Quando un’emergenza è straordinaria, occorrono strumenti straordinari. In tutto!”.