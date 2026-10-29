Ex Ilva, Filippetti: “La salute non è negoziabile, basta rinvii sul futuro di Taranto”

Dopo la sentenza della Cassazione, il consigliere chiede una strategia industriale concreta e sostenibile per tutelare la salute dei cittadini e garantire l’occupazione nell’intera area ionica

La segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto Anna Filippetti sottolinea che la decisione della Cassazione impone il rispetto del provvedimento di fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva, evidenziando che per Taranto non sono più sufficienti rinvii e soluzioni temporanee: “La tutela della salute dei cittadini e il futuro occupazionale dei lavoratori devono essere garantiti congiuntamente, attraverso una strategia industriale concreta, sostenibile e verificabile”.

La pronuncia, aggiunge, rende “inderogabile una riflessione sul futuro di Taranto e dell’intera area ionica”, affinché il territorio non sia più costretto a scegliere tra lavoro e salute.