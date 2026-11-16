Ex Ilva, Filippetti: “Non servono altri annunci, servono scelte e investimenti”

La Segreteria Provinciale del PD: “Sosteniamo la proposta di Antonio Decaro di estendere a Taranto e Statte il modello di bonifica e rigenerazione di Bagnoli. È un passaggio importante per restituire futuro a un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo. Vogliamo garanzie per tutti i lavoratori e le imprese dell’indotto, bonifiche con risorse e tempi certi”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

“Il Partito Democratico ionico ha una visione chiara: Taranto deve superare definitivamente la contrapposizione tra salute e lavoro. La crisi dell’ex Ilva non può essere affrontata con l’ennesima gestione emergenziale, ma con una strategia capace di tenere insieme tutela della salute, occupazione, risanamento ambientale e sviluppo.

Sosteniamo la proposta di Antonio Decaro di estendere a Taranto e Statte il modello di bonifica e rigenerazione di Bagnoli. È un passaggio importante per restituire futuro a un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo.

Vogliamo garanzie per tutti i lavoratori e le imprese dell’indotto, bonifiche con risorse e tempi certi. Vogliamo investire nel porto, nell’eolico offshore, nelle energie rinnovabili, nella cantieristica, nel turismo, nella cultura e nella ricerca. Taranto deve diversificare la propria economia e liberarsi dalla dipendenza da un unico grande stabilimento.

Ma tutto questo stride con le scelte del Governo: il definanziamento di 720,6 milioni destinati alla decarbonizzazione dell’ex Ilva e la riallocazione contestata di 482 milioni del Just Transition Fund rappresentano un segnale grave. Non si può parlare di rilancio di Taranto mentre si sottraggono risorse alla sua transizione.

Chiediamo una Legge speciale per Taranto, con finanziamenti dedicati, tempi certi, responsabilità definite e una governance che coinvolga realmente il territorio. Non servono altri annunci, servono scelte e investimenti.

Il Partito Democratico vuole essere protagonista di questa svolta, costruendo un’alleanza tra istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini.

Non vogliamo una Taranto costretta a scegliere tra salute e lavoro. Vogliamo una Taranto in cui salute, industria, ambiente e occupazione possano finalmente convivere.

Questo è il futuro che dobbiamo pretendere e per il quale dobbiamo batterci”.