Ex Ilva, Fim-Cisl: “Cgis, garantire la puntualità nei pagamenti”

D’ Alò: “Accompagnare i lavoratori in questa fase delicatissima”

Quello di oggi al ministero del Lavoro e’ “un incontro tecnico per definire tutti i dettagli della Cigs, non sara’ assolutamente il tavolo su cui affrontare aspetti della gara e argomenti che sono di competenza di Palazzo Chigi”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale Fim-Cisl, Valerio D’Alo’, sottolineando che “bisogna garantire un sistema che non dia nessun contraccolpo o ritardo nei pagamenti. La Cigs che affrontiamo, per i lavoratori diretti e degli appalti e’ davvero straordinaria nelle cause e nei numeri. Pertanto deve esserlo anche la gestione perche’ i lavoratori siano accompagnati in questa delicatissima fase”. (Radiocor)