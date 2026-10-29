Ex Ilva, Fiom: Cassazione impone accelerazione sui contenuti del verbale sottoscritto a Palazzo Chigi

Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil

Il coordinatore nazionale della siderurgia per la Fiom-Cgil, Loris Scarpa, ritiene che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione imponga un’accelerazione del piano condiviso con il Governo e i commissari straordinari a Palazzo Chigi, risultato, sottolinea, della lotta dei lavoratori. Scarpa chiede investimenti straordinari per pianificare la decarbonizzazione degli impianti e, parallelamente, l’acquisto di bramme e coils per garantire la continuità produttiva e occupazionale.

Tra le priorità indicate figurano anche le manutenzioni, le bonifiche e le verticalizzazioni di tutti gli impianti, da Taranto a Genova, fino a Novi Ligure e Racconigi.

Il rappresentante sindacale sollecita quindi Palazzo Chigi a riconvocare il tavolo di confronto per condividere il percorso di attuazione del verbale del 27 ottobre scorso. In particolare, individua quattro punti fondamentali: la definizione del piano industriale, l’individuazione del soggetto industriale, la realizzazione di un piano sociale che garantisca salario e occupazione a tutti i lavoratori e l’attivazione di un piano di rigenerazione occupazionale attraverso nuovi investitori nelle aree industriali dell’ex Ilva, a tutela dei livelli occupazionali.